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ТАСС

"Спектр-РГ" может с 2022 года начать совмещать обзоры всего неба с точечными наблюдениями

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Орбитальный телескоп "Спектр-РГ"
Орбитальный телескоп "Спектр-РГ".
Источник изображения: © DLR German Aerospace Center/CC-BY 3.0/Wikimedia Commons

Цикл обзора занимает примерно полгода

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Космическая обсерватория "Спектр-РГ", находящаяся в 1,5 млн км от Земли, может со следующего года приступить к точечным наблюдениям, которые будет совмещать с обзорами всего неба. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель гендиректора НПО им. С. А. Лавочкина - генеральный конструктор Александр Ширшаков.

"Вся программа делится на две части: обзор неба и потом точечные изучения. Думаю, после четвертого обзора мы начнем совмещать обзор и точные наведения", - сказал Ширшаков.

Третий обзор неба завершился в середине июня. По словам генконструктора, цикл обзора занимает примерно полгода. "Поэтому четвертый завершится примерно через полгода", - пояснил он.

Ширшаков уточнил, что выбирать конкретные объекты для изучения предстоит ученым. "Это задача научного комитета, мы реализуем то, что они захотят", - добавил генконструктор.

Ранее планировалось, что обсерватория сначала совершит восемь полных обзоров всего неба, после чего 2,5 года будет изучать самые яркие одиночные объекты.

О "Спектре-РГ"

Космический аппарат "Спектр-РГ" был разработан в НПО им. С. А. Лавочкина (входит в Роскосмос). Он создан с участием Германии в рамках Федеральной космической программы России по заказу Российской академии наук. Обсерватория сканирует небо в широком энергетическом диапазоне с высокой чувствительностью и угловым разрешением. В конце октября 2019 года она успешно достигла рабочей орбиты, расположенной в точке L2.

Работой обсерватории управляет НПО им. Лавочкина. Данные с телескопов принимаются в центрах дальней космической связи в Медвежьих Озерах, Уссурийске, Байконуре. Их обработкой занимаются в том числе аспиранты и молодые ученые.

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Страны
Германия
Россия
Компании
НПО Лавочкина
Роскосмос
Проекты
Байконур
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