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Интерфакс-АВН

Президент Таджикистана поручил мобилизовать 20 тыс. резервистов для укрепления границы с Афганистаном

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон
Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Душанбе. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны республики мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления границы между Таджикистаном и Афганистаном, сообщила вечером в понедельник пресс-служба главы государства.

В понедельник президент Таджикистана провел заседание Совета безопасности с участием постоянных членов Совета безопасности, руководителей силовых структур и правоохранительных органов.

На заседании был рассмотрен вопрос обеспечения безопасности в приграничных районах и принятия мер по усилению охраны государственной границы в связи с обострением ситуации на границе Таджикистана и Афганистана. Были заслушаны доклады о ситуации на госгранице командующего Пограничными войсками Раджабали Рахмонали и министра внутренних дел Республики Таджикистан Рамазона Рахимзода.

"Принимая во внимание обострение политической ситуации в регионах на границе Афганистана и Таджикистана, глава государства поручил членам Совета безопасности республики, руководителям силовых структур, правоохранительных органов принять конкретные меры по обеспечению безопасности государства и нации на границе Таджикистана и Афганистана", - говорится в сообщении.

Было поручено с целью защиты государственной границы усилить потенциал охраны границы и направить дополнительные войска в требуемые районы.

Глава государства также поручил наряду с усилением пограничного потенциала уделить особое внимание предотвращению нарушений на государственной границе, в том числе предупреждению транснациональной преступности, терроризма, экстремизма и незаконного оборота наркотиков.

В результате боевых действий на севере Афганистана в ночь на 5 июля под натиском боевиков движения "Талибан" (запрещено в России) на территорию Таджикистана отступили более тысячи афганских военных. В воскресенье вечером на территорию Таджикистана под натиском боевиков отступили 94 афганских военных, а в субботу - более 300 афганских военных.

В понедельник состоялся телефонный разговор президентов России и Таджикистана Владимира Путина и Эмомали Рахмона, в ходе которого российский лидер выразил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку на фоне непростой ситуации на таджикско-афганской границе, сообщила пресс-служба Кремля. "Подробно обсуждена непростая ситуация на таджикско-афганской границе, обусловленная эскалацией вооруженного противоборства на территории Афганистана, в том числе в приграничной зоне. Владимир Путин подтвердил готовность оказать Таджикистану необходимую поддержку - как в двустороннем плане, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности", - отмечается в сообщении.

В свою очередь пресс-служба таджикского лидера сообщила, что президенты Таджикистана и России "обстоятельно обсудили нынешнюю тревожную обстановку в северной и северо-восточной провинциях Афганистана, граничащих с Таджикистаном и другими странами Центральной Азии". "В целях предотвращения существующих угроз региональной безопасности было указано на важность дальнейших совместных шагов по укреплению взаимодействия компетентных органов и соответствующих министерств и ведомств двух стран, как на двусторонней, так и многосторонней основе", - отмечается в сообщении.

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Афганистан
Россия
Таджикистан
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ОДКБ
Персоны
Путин Владимир
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