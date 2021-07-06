Войти
Naked Science

Состоялся второй в истории китайской космонавтики выход в открытый космос

530
0
0
Источник изображения: naked-science.ru

Тайконавты оставались за бортом космической станции семь часов, работая с манипулятором и панорамной камерой, а также провели учения по спасению.

Начиная с апреля этого года, когда на орбиту был выведен базовый модуль новой китайской космической станции «Тяньгун» (Tiangong), к ней уже прибыли один грузовой и один пилотируемый корабль с тремя тайконавтами на борту. С тех пор они остаются на станции и 4 июля совершили выход в открытый космос. Об этом сообщает Китайское агентство пилотируемой космонавтики (CMSA). Прежде китайские космонавты проводили подобную операцию лишь один раз, в 2008 году.

Первым борт модуля покинул пилот-оператор Лю Бомин (Liu Boming), который присутствовал во время прошлого выхода, но тогда оставался на станции. Следом за ним вышел лаборант-исследователь Тан Хунбо (Tang Hongbo). Командир экипажа Не Хайшэн (Nie Haisheng) оставался внутри, помогая их работе, которая продолжалась около семи часов, после чего тайконавты успешно вернулись на станцию. Как и в 2008 году, тайконавты использовали скафандры «Фэйтянь» (Feitian), разработанные на основе российских «Орланов-М».

Лю Бомин работал с роботизированной рукой-манипулятором, установив на нее ограничители движения, а затем «прокатился» на ней, пока манипулятором управлял Не Хайшэн. Далее Бомин и Хунбо перемонтировали панорамную камеру, которая необходима для того, чтобы отслеживать происходящее на внешней поверхности станции. На Земле из-за ограничений габаритов ракеты-носителя она была смонтирована чуть ниже нужного места, но теперь перенесена и охватывает все нужное пространство.

Во время возвращения тайконавтов состоялись учения по срочной эвакуации на борт базового модуля. Для этого Тан Хунбо перебрался на самый удаленный участок модуля и по команде Хайшэна как можно скорее добрался до шлюза. До завершения полета экспедиции «Шэньчжоу-12»(Shenzhou-12), которое намечено на сентябрь, тайконавты должны провести еще один выход в открытый космос.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Проекты
Военные учения
Робот
Шэньчжоу
Похожие новости
26.04.2021
Первый модуль китайской космической станции доставлен на стартовый стол. «Великий поход 5B» готовится в запуску
07.12.2020
Заглянуть вглубь России: США модернизируют беспилотник Grey Eagle
09.03.2020
Военным талантам надо помогать
14.09.2018
Участники маневров "Восток-2018" разгромили условного противника
19.09.2016
Китай надежно прикрыт стратегическим щитом
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.07 17:01
  • 8
Палубная авиация против ЗРС
  • 06.07 17:01
  • 3
Будущее брони: как изменятся российские танки
  • 06.07 16:41
  • 11
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 06.07 13:24
  • 4
Бывший американский военный сравнил армию России с «Запорожцем»
  • 06.07 10:30
  • 1
Наставили на путь: как военные строители готовятся к реконструкции БАМа
  • 06.07 10:29
  • 18
Авиация и ПВО
  • 06.07 10:28
  • 1
Президент России Владимир Путин провел встречу с заместителем председателя правительства Юрием Борисовым
  • 06.07 08:37
  • 1
Российский бронеавтомобиль "Тайфун-ВДВ" получил уникальную 30-миллиметровую пушку
  • 06.07 01:37
  • 2
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 06.07 00:52
  • 37
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 21:26
  • 8
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 05.07 18:24
  • 1
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 05.07 17:21
  • 823
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане