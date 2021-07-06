Состоялся второй в истории китайской космонавтики выход в открытый космос

Тайконавты оставались за бортом космической станции семь часов, работая с манипулятором и панорамной камерой, а также провели учения по спасению.

Начиная с апреля этого года, когда на орбиту был выведен базовый модуль новой китайской космической станции «Тяньгун» (Tiangong), к ней уже прибыли один грузовой и один пилотируемый корабль с тремя тайконавтами на борту. С тех пор они остаются на станции и 4 июля совершили выход в открытый космос. Об этом сообщает Китайское агентство пилотируемой космонавтики (CMSA). Прежде китайские космонавты проводили подобную операцию лишь один раз, в 2008 году.

Первым борт модуля покинул пилот-оператор Лю Бомин (Liu Boming), который присутствовал во время прошлого выхода, но тогда оставался на станции. Следом за ним вышел лаборант-исследователь Тан Хунбо (Tang Hongbo). Командир экипажа Не Хайшэн (Nie Haisheng) оставался внутри, помогая их работе, которая продолжалась около семи часов, после чего тайконавты успешно вернулись на станцию. Как и в 2008 году, тайконавты использовали скафандры «Фэйтянь» (Feitian), разработанные на основе российских «Орланов-М».

Лю Бомин работал с роботизированной рукой-манипулятором, установив на нее ограничители движения, а затем «прокатился» на ней, пока манипулятором управлял Не Хайшэн. Далее Бомин и Хунбо перемонтировали панорамную камеру, которая необходима для того, чтобы отслеживать происходящее на внешней поверхности станции. На Земле из-за ограничений габаритов ракеты-носителя она была смонтирована чуть ниже нужного места, но теперь перенесена и охватывает все нужное пространство.

Во время возвращения тайконавтов состоялись учения по срочной эвакуации на борт базового модуля. Для этого Тан Хунбо перебрался на самый удаленный участок модуля и по команде Хайшэна как можно скорее добрался до шлюза. До завершения полета экспедиции «Шэньчжоу-12»(Shenzhou-12), которое намечено на сентябрь, тайконавты должны провести еще один выход в открытый космос.