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Британский миллиардер оценил космическую гонку с богатейшим человеком мира

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Ричард Брэнсон
Ричард Брэнсон.
Источник изображения: Фото: Brendan McDermid / Reuters

Британский миллиардер Ричард Брэнсон в эфире телеканала CNN оценил космическую гонку с богатейшим человеком мира и основателем Amazon Джеффом Безосом.

«Я был бы очень рад увидеть его [Безоса] полет, я думаю, мы оба желаем друг другу только хорошее. Совершенно неважно, что я стартую на несколько дней раньше», — сказал Брэнсон.

Ране сообщалось, что Брэнсон решил опередить Безоса в космосе. Если все пойдет по плану, то первым миллиардером, покинувшим планету, станет создатель Virgin Galactic Брэнсон. В рамках миссии Unity 22 в космос готовятся отправить полную команду из шести человек: там должно быть два пилота и четыре пассажира, одним из которых станет сам Брэнсон. Перед полетом 70-летний бизнесмен должен пройти все те же проверки, что предусмотрены для других астронавтов Virgin Galactic.

Полет компании Безоса Blue Origin должен состояться 20 июля. По плану корабль стартует с космодрома в Техасе и поднимется на высоту в 105 километров от поверхности планеты, в среднем это должно занять 10-15 минут.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Blue Origin
Virgin Galactic
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