Войти
Lenta.ru

Китай поднял в воздух сразу 15 истребителей пятого поколения J-20

Разделы: Авиация
457
0
0
Источник изображения: Фото: Public Domain / Wikimedia

В Пекине на площади Тяньаньмэнь в ходе праздничного мероприятия, посвященного столетию Коммунистической партии Китая, в воздух подняли сразу 15 истребителей пятого поколения J-20, сообщает South China Morning Post.

Газета отмечает, что большинство данных стелс-самолетов широкой публике демонстрировались впервые. Издание напоминает, что Китай наращивает производство J-20, который сталкивается с проблемой разработки двигателя.

Газета допускает, что в настоящее время Пекин располагает около 150 единицами J-20.

Отмечается, что в ходе парада 2019 года в небе над Тяньаньмэнь пролетало всего пять J-20.

В июле того же года в публикации китайского портала Global Times истребителями пятого поколения назывались американские F-22 Raptor и F-35 Lightning II, а также китайский J-20, но не российский Су-57. Ориентируемое на международную общественность издание, которое курирует Центральный комитет Коммунистической партии Китая, приводило мнение заместителя директора по науке и технологиям корпорации Aviation Industry Corporation of China (AVIC), генерального конструктора J-20 Яна Вэйя.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Продукция
F-22
F-35
J-20
ПАК ФА
Компании
AVIC
Похожие новости
02.04.2021
Россия назвала конкурентов Су-35
19.11.2020
В Китае назвали преимущества Су-57 перед F-35
10.09.2020
Су-57 получил «второго пилота»
05.08.2020
В воздушных боях победят «мозги»
29.07.2020
Китай не назвал Су-57 истребителем пятого поколения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму