Пентагон на фоне ухода США из Афганистана меняет командующего американским контингентом в этой стране

Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно.

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Американское командование на фоне вывода войск США из Афганистана приняло решение сменить командующего контингента в этой стране генерала Скотта Миллера на главу Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерала Фрэнка Маккензи, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр обороны Ллойд Остин одобрил передачу командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера к генералу Френку Маккензи... Все полномочия, которые есть в настоящее время у генерала Миллера... перейдут генералу Маккензи в ближайшие недели", - сказал он на брифинге.

Он уточнил, что смена командования займет некоторое время и завершится позднее в июле. По его словам, генерал пока что покинул Кабул и вернется туда через несколько дней.

Также Кирби подтвердил появлявшуюся ранее информацию, что США должны завершить вывод контингента из Афганистана к концу августа.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.

Ранее президент США Джо Байден опроверг появившиеся на этой неделе в СМИ сообщения о том, что США могут завершить процесс вывода войск из Афганистана в ближайшие дни.