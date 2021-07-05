Войти
Интерфакс-АВН

Пентагон на фоне ухода США из Афганистана меняет командующего американским контингентом в этой стране

247
0
0
Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно
Остающиеся в Афганистане американские военные чувствуют себя очень неуютно.
Источник изображения: U.S. Army/Sgt. Cooper T. Cash, Task Force Patriot Public Affairs

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Американское командование на фоне вывода войск США из Афганистана приняло решение сменить командующего контингента в этой стране генерала Скотта Миллера на главу Центрального командования ВС США (CENTCOM) генерала Фрэнка Маккензи, заявил в пятницу представитель Пентагона Джон Кирби.

"Министр обороны Ллойд Остин одобрил передачу командования нашей миссии в Афганистане от генерала Скотта Миллера к генералу Френку Маккензи... Все полномочия, которые есть в настоящее время у генерала Миллера... перейдут генералу Маккензи в ближайшие недели", - сказал он на брифинге.

Он уточнил, что смена командования займет некоторое время и завершится позднее в июле. По его словам, генерал пока что покинул Кабул и вернется туда через несколько дней.

Также Кирби подтвердил появлявшуюся ранее информацию, что США должны завершить вывод контингента из Афганистана к концу августа.

США и их союзники должны вывести свои войска из Афганистана к 11 сентября этого года.

Вывод войск проходит на фоне активизации в Афганистане мятежников из движения "Талибан" (запрещено в РФ). С мая они проводят масштабную наступательную операцию и нередко теснят правительственные силы.

Ранее президент США Джо Байден опроверг появившиеся на этой неделе в СМИ сообщения о том, что США могут завершить процесс вывода войск из Афганистана в ближайшие дни.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
США
Похожие новости
27.01.2020
Возможный поворот к варварству
03.02.2014
Российский перспективный вертолет RACHEL становится ближе
20.12.2011
Российские серийные номера
08.12.2008
Страховка от "бабочки". Около ста государств отказались от применения кассетных боеприпасов
04.12.2008
В Осло началось подписание договора о запрете кассетных бомб
29.08.2007
Снайперский выстрел РФ продолжает развивать военно-техническое сотрудничество с Венесуэлой
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.07 12:59
  • 26
Путин прочертил для Запада новую красную линию
  • 05.07 12:19
  • 12
Авиация и ПВО
  • 05.07 11:39
  • 0
На скоростных испытаниях модернизированный БРДМ-2МБ «Бекас» разогнали до 120 км/ч
  • 05.07 10:34
  • 1
На фоне военных побед талибов в Афганистане прошли большие учения российских войск в Таджикистане
  • 05.07 04:58
  • 3
Умер бывший глава Пентагона Дональд Рамсфелд
  • 05.07 04:54
  • 1
The Daily Express (Великобритания): эту войну вы проиграете! Путин хвалится, что Россия сметет Британию, если Борис бросит ему вызов
  • 05.07 00:50
  • 44
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 05.07 00:18
  • 0
О некоторых аспектах теории и практики военно-воздушных сил.
  • 04.07 23:36
  • 1
Совместная подготовка российских и белорусских военнослужащих – как количество переходит в качество
  • 04.07 23:33
  • 1
В Кузбассе мотострелки соединения ЦВО уничтожили условного противника
  • 04.07 23:32
  • 1
Путин и Лукашенко обсудили вопросы безопасности и военно-техническое сотрудничество
  • 04.07 16:36
  • 5
РКК "Энергия" рассмотрела четыре варианта создания российской орбитальной станции
  • 04.07 06:58
  • 1
В Кремле рассматривают внешнее управление Украиной как элемент "красной линии"
  • 04.07 06:01
  • 7
Зачем Китай наращивает стратегический ядерный потенциал
  • 04.07 05:54
  • 4
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму