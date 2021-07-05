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ТАСС

Эксперт: перенос телескопов на Луну не решит проблему с помехами от флотилий спутников

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Антенна радиотелескопа
Антенна радиотелескопа.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Павлишак

Заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Великобритании Роберт Мэсси считает, что в ближайшие несколько десятилетий ситуация никак не изменится

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Перенос крупнейших обсерваторий с поверхности Земли на Луну или в точку Лагранжа не поможет решить проблему того, что флотилии спутников связи будут все сильнее мешать наблюдениям за космосом в ближайшие годы и десятилетия. Об этом ТАСС сообщил заместитель исполнительного директора Королевского астрономического общества Великобритании (RAS) Роберт Мэсси.

"Планы по постройке обсерваторий на поверхности Луны и в точке Лагранжа L2 (где притяжение Земли и Солнца уравновешиваются) существуют уже как минимум два десятилетия. Они в принципе реализуемы, но нам они не помогут, так как для реализации подобных амбициозных проектов нужны не только деньги, но и много времени. Поэтому в ближайшие несколько десятилетий ситуация никак не изменится", - заявил ученый, отвечая на вопросы корреспондента ТАСС на ежегодной встрече Европейского астрономического сообщества (EAS).

По этой причине, по словам Мэсси, астрономам придется активно взаимодействовать с частными компаниями, которые выводят на орбиту флотилии спутников, и убеждать их модифицировать покрытие обшивки этих космических аппаратов и менять их орбиты таким образом, что эти зонды будут минимальным образом мешать оптическим телескопам и другим типам наблюдательных приборов.

Помимо этого, как добавил Эндрю Уильямс, официальный представитель Европейской южной обсерватории (ESO) в международных организациях, астрономы продолжают работу с ООН через Комитет по использованию космического пространства в мирных целях (КОПУОС). Участники этого органа недавно рассмотрели предложения Международного астрономического союза (МАС) по реализации мер, способных защитить телескопы от помех, которые порождаются флотилиями спутников связи.

"Изначально мы пытались обратиться с этими предложениями в ЮНЕСКО, где наши идеи были отвергнуты. При этом, многие делегации в КОПУОС позитивно отнеслись к нашим предложениям, что проложило дорогу для их дальнейшего изучения и проработки в ООН с участием ведущих экспертов из самых разных областей астрономии", - отметил Уильямс.

Чистое небо

Первые планы по запуску флотилии Starlink, предназначенной для создания глобальной сети высокоскоростной связи, были раскрыты компанией SpaceX в январе 2015 года. В соответствии с этими планами американский космический стартап запустит и выведет на орбиту около 12 тыс. коммуникационных спутников, работающих на разных длинах волн. В конце 2019 года были озвучены планы по запуску еще 30 тыс. спутников, а позже аналогичные планы начали реализовать другие космические стартапы.

Идея по созданию этих флотилий зондов вызвала опасения как в космической индустрии, так и среди астрономов. После запуска первых аппаратов серии Международный астрономический союз и Национальная радиоастрономическая обсерватория США (NRAO) почти одновременно заявили, что зонды будут мешать ведению наблюдений и усиливать световое загрязнение неба.

Эти опасения были подтверждены в ходе последующих наблюдений и после запуска новой партии зондов Starlink, оснащенной специальным светопоглощающим покрытием. Как впоследствии заявили эксперты МАС и независимые коллективные астрономы, эти меры не были достаточными для того, чтобы сделать спутники связи полностью невидимыми для астрономических приборов.

В апреле этого года астрономы направили в ООН пакет предложений, в рамках которых ученые предложили урегулировать запуск и эксплуатацию флотилий зондов. Позже эта проблема была обозначена в рамках ежегодной встречи лидеров стран "Большой семерки" при обсуждении потенциальных мер по борьбе с космическим мусором.

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Великобритания
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