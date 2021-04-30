Первый старт ракеты Falcon с лунной миссией перенесли на 2022 год

Запуск миссии IM-1 планировался в конце года: разработанный компанией Intuitive Machines посадочный модуль Nova-C должен был отправиться к Луне на ракете Falcon 9. По неустановленным пока причинам SpaceX перенесла полет на первый квартал 2022-го.

На изменение в расписании стартов обратил внимание портал SpaceNews, причем его сотрудники узнали о переносе оригинальным образом. Журналистам попался на глаза запрос Intuitive Machines в Федеральную комиссию по связи США (FCC) от 23 апреля (ссылка может быть недоступна из России). В нем компания просила ведомство выдать разрешение на использование S-диапазона (два-четыре гигагерц) радиоволн в рамках миссии. Процедура стандартная, но вот что странно: дата запуска в документе обозначена расплывчато — «начало 2022 года».

При этом еще месяц назад сообщалось, что для поддержки своей лунной миссии Intuitive Machines заключила соглашение с австралийской Обсерваторией Паркса. Договоренность предусматривала использование расположенного там радиотелескопа для связи с посадочным модулем во время перелета к Луне и его работы на поверхности естественного спутника Земли. Тогда сроки всех операций указывали как «конец 2021 года». Поскольку в запросе для FCC причины переноса не конкретизированы, потребовался комментарий компании.

©SpaceX

Представитель Intuitive Machines Джош Маршалл (Josh Marshall) подтвердил сдвиг сроков миссии «вправо», но за подробностями перенаправил журналистов в SpaceX. По его словам, перенос произошел по инициативе оператора пусковых услуг (очевидно, частной космической компании Илона Маска). Маршалл отметил, что SpaceX обозначила Intuitive Machines причины следующим образом: «Учитывая особые требования к миссии IM-1, ближайшая возможность для старта откроется в первом квартале 2022 года». На этом все, никаких деталей, а от SpaceX комментариев пока получить не удалось.

Можно предположить, что частная космическая компания учитывала крайне загруженный график запусков на этот год и необходимость принимать во внимание стартовые окна к Луне для IM-1. Дело в том, что Nova-C рассчитан на работу только во время лунного дня: его выживание в течение двухнедельной ночи маловероятно. Поэтому запуск должен пройти так, чтобы посадочный модуль прилунился как можно скорее после восхода солнца над лунным горизонтом, иначе у него просто не будет достаточно времени для работы. А такая возможность возникает раз в 29-30 земных дней.

Первая лунная миссия Falcon 9

Старт IM-1 должен стать первым случаем использования частично многоразовой ракеты SpaceX для отправки чего-либо на траекторию отлета к Луне. Всего в ближайшие годы подобных миссий запланировали семь (еще штук пять для Falcon Heavy), первые три из них — с посадочными модулями, созданными частными космическими компаниями. Парочку ракет зафрахтовала Intuitive Machines (IM-1 и 2), а еще одну — Masten Space Systems. Все эти полеты пройдут в рамках программы NASA Commercial Lunar Payload Services (CLPS).

Во время IM-1 посадочный модуль Nova-C массой почти две тонны попробует совершить прилунение в Море Ясности. На поверхности Луны он проработает до 14 суток (земных, естественно). Учитывая массу полезной нагрузки — всего 100 килограммов, — может показаться, что ничего серьезного на борту не уместишь. Но на деле в первом полете Nova-C оснастили внушительной коллекцией инструментов:

NASA предоставило уголковый отражатель (для измерения расстояния от Земли до Луны), лидар (для проверки посадочных систем) и стереокамеру, а также эксперименты по автономной навигации и передаче низкочастотных радиосигналов;

предоставило уголковый отражатель (для измерения расстояния от Земли до Луны), лидар (для проверки посадочных систем) и стереокамеру, а также эксперименты по автономной навигации и передаче низкочастотных радиосигналов; Британская компания Spacebit купила у Intuitive Machines местечко для своего экспериментального ровера;

купила у местечко для своего экспериментального ровера; Международная лунная обсерватория ( ILOA ) разместила на Nova-C небольшой телескоп;

) разместила на небольшой телескоп; Кроме того, на посадочном модуле есть датчик излучения, экспериментальный сенсор уровня топлива в баках (дублирует основную систему) и так называемый пассивный кэш данных — металлические диски с вытравленными на них рисунками (что-то вроде Золотой пластинки «Вояджера»).

©Intuitive Machines

Бюрократические курьезы

Ну и немного юмора для любителей превратностей делопроизводства. Intuitive Machines в своем запросе на получение разрешения использовать S-диапазон решила немного «срезать углы» и убедить FCC пропустить их по упрощенной процедуре. Для небольших спутников (до 500 килограммов включительно) Федеральная комиссия по связи США предлагает хорошо отработанную и довольно нетрудоемкую схему регистрации нужных частот.

Более крупные аппараты, в свою очередь, требуют пристального внимания от регулятора (как минимум потому, что мощность их передатчиков потенциально может быть больше). Несмотря на то что лунный модуль Intuituve Machines будет работать ограниченное время (навряд ли более двух недель) и летит не на орбиту Земли, а к Луне, формально он должен сертифицироваться «по полной программе». Nova-C почти вчетверо тяжелее лимита «небольших спутников».

В Intuituve Machines позицию аргументируют сроками миссии, пунктом назначения и тем фактом, что IM-1 важна для космической программы США — она выполняется в интересах Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA). Получится ли у частной космической компании убедить регулятора «приподзакрыть глаза» на характеристики миссии, покажет время. Благо, если не получится, его достаточно, чтобы пройти полноценную процедуру (хотя затягивать не стоит).