Путин подписал закон о закрытых способах закупок для вооружений и исследования космоса

Документ ускоряет и упрощает проведение закупок, сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур, в том числе рассмотрения заявок при проведении различных способов определения поставщиков

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон о применении закрытых конкурентных способов закупок в сфере вооружений, военной и специальной техники, закупок на проведение работ по исследованию космического пространства. Документ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.

"Закрытые конкурентные способы применяются при закупках на проведение работ по исследованию и использованию космического пространства, по созданию (в том числе разработке, изготовлению и испытанию) космических материалов и космических технологий, по созданию, модернизации, поставке, ремонту, сервисному обслуживанию, использованию, утилизации космической техники, по разработке, производству и поставке объектов космической инфраструктуры", - говорится в законе.

Документ также ускоряет и упрощает проведение закупок, сокращает и унифицирует сроки осуществления процедур, в том числе рассмотрения заявок при проведении различных способов определения поставщиков. Одной из основных предусмотренных для этого мер является введение электронного документооборота на всем жизненном цикле закупки. Кроме того, с 11 до трех снижается число способов определения поставщика, унифицируются требования к участникам закупок, сокращается количество формируемых документов. Также закон дает возможность предоставлять малому и среднему бизнесу банковские гарантии от ВЭБ.РФ и региональных гарантийных организаций, что расширит доступ таких предпринимателей к закупкам.

Вводится механизм "универсальной стоимостной предквалификации", устанавливающий возможность допуска к участию в закупках стоимостью свыше 20 млн рублей только участников, имеющих успешный опыт исполнения контракта, заключенного вне зависимости от предмета закупки в объеме исполненных обязательств в размере не менее 20% от начальной (максимальной) цены контракта.