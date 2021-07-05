Компания Boeing заключила первый контракт на поставку вертолетов H-47 (ER) "Чинук" ВС Великобритании

ЦАМТО, 2 июля. Компания Boeing объявила о подписании с командованием специальных операций США (USSOCOM) контракта на поставку 14 вертолетов увеличенной дальности H-47 (ER) "Чинук" для ВВС Великобритании.

Стоимость соглашения, подписанного в рамках программы "Иностранные военные продажи", составила 580,59 млн. долл. Работы будут выполняться на предприятии Boeing в Ридли Парк (шт.Пенсильвания). Поставки должны быть завершены в июле 2026 года.

Как предполагается, вертолеты "Чинук" Блок.2 с увеличенной дальностью полета обеспечат ВВС Великобритании большую гибкость при выполнении задач перевозки тяжелых грузов на своей территории и за рубежом.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 транспортных вертолетов H-47 "Чинук" увеличенной дальности, 36 двигателей T-55-GA-714A, 40 ед. 7,62-мм пулеметов M134D-T, 40 пулеметов M240H, другого оборудования и услуг на сумму до 3,5 млрд. долл.

В мае 2021 года МО Великобритании объявило о завершении согласования условий контракта стоимостью 1,4 млрд. фунтов стерлингов на модернизацию парка "Чинук" в течение следующих 10 лет. Закупка 14 новых вертолетов H-47 (ER) осуществляется в рамках принятого британским правительством обязательства инвестировать более 85 млрд. фунтов стерлингов для модернизации парка ВиВТ в течение следующих четырех лет для реформирования и обновления вооруженных сил.

Как было заявлено, новый H-47 (ER), являющийся аналогом заказанных командованием специальных операций США MH-47G Блок.2, сможет развивать максимальную скорость 300 км/ч, будет оснащен усовершенствованной цифровой кабиной, модернизированным фюзеляжем для повышения устойчивости и живучести, цифровой автоматической системой управления полетом, позволяющей пилотам зависать в зонах ограниченной видимости. Новые вертолеты будут размещены на базе "Одихем".

Великобритания станет первым зарубежным получателем вертолетов "Чинук" Блок.2.

Недавно компания Boeing и ВВС Великобритании отметили 40-летие первой поставки "Чинук" в Великобританию. Позднее, в этом году, Boeing также отметит 60-летие первого полета CH-47.