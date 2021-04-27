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ЦАМТО

ВС Великобритании планируют закупку 14 вертолетов "Чинук"

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Транспортные вертолеты Boeing Chinook НС.6 ВВС Великобритании
Транспортные вертолеты Boeing Chinook НС.6 ВВС Великобритании.
Источник изображения: Connor Payne / ВВС Великобритании

ЦАМТО, 26 апреля. Согласно официальным данным и ранее не публиковавшимся документам, ставшим доступным СМИ, военные ведомства Великобритании и США достигли соглашения о продаже Соединенному Королевству 14 вертолетов "Чинук" компании Boeing.

Соглашение также предусматривает закупку двигателей, вооружения, средств самообороны и другого оборудования общей стоимостью 2 млрд. долл.

По информации Bloomberg, соглашение подтверждает ранее не разглашавшееся письмо посольства Великобритании в Вашингтоне от 25 марта, которое открывает путь к подписанию контрактов. Тем не менее, в этом документе также указывается, что Великобритания хочет отложить поставку вертолетов на три года, отчасти из-за последствий пандемии COVID-19.

Как отмечает Bloomberg, письмо служит подтверждением того, что Великобритания намерена расширить имеющиеся возможности применения "Чинук" за счет приобретения 14 новых вертолетов семейства H-47 (ER). Однако в связи с глобальным воздействием COVID-19 британское правительство вынуждено пересмотреть финансирование проекта. При этом Великобритания хочет свести к минимуму любое негативное влияние переноса сроков поставки на стоимость.

Как сообщила пресс-секретарь посольства Великобритании в Вашингтоне в электронном письме, согласование закупки новых вертолетов "Чинук" для замены устаревших находится на продвинутой стадии. График поставки и точная стоимость продажи пока не подтверждены, но ожидается, что поставка будет завершена до конца 2030 года.

ВС Великобритании получили первый вертолет "Чинук" в ноябре 1980 года. Boeing обеспечивает поддержку в Великобритании парка из 60 машин CH-47.

Даже с учетом задержки, закупка вертолетов "Чинук" ВС Великобритании позволит компании Boeing продлить функционирование сборочного производства "Чинук" после сокращения заказов от СВ США. Помимо поставки Великобритании, в настоящее время ведутся переговоры о продаже 10 вертолетов в ОАЭ.

Пятилетний бюджетный план СВ США предусматривал экономию 962 млн. долл. с 2021 по 2024 ф.г. за счет отказа от покупки 28 из 68 ранее запланированных "Чинук" и перенаправление этих средств на две новые программы разведывательных и транспортных вертолетов.

Компания Boeing должна собирать 18 вертолетов в год, чтобы сохранить цепочку поставок и компетенции. Собственные прогнозы Boeing указывают на то, что "в 2023 году уровень производства сократится ниже приемлемого уровня" и на этот момент запланированные ранее зарубежные продажи и заказы СВ США прекратятся.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2018 года Госдепартамент США одобрил потенциальную поставку Великобритании в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 транспортных вертолетов "Чинук" увеличенной дальности полета (ER), 36 двигателей T-55-GA-714A, 40 ед. 7,62-мм пулеметов M134D-T, 40 пулеметов M240H, другого оборудования и услуг на сумму до 3,5 млрд. долл.

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Страны
Великобритания
ОАЭ
США
Продукция
CH-47 "Чинук"
M134 Minigun
Компании
Boeing
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