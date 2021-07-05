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Интерфакс-АВН

Члены Совбеза России обсудили вопросы цифровизации и ее роли в госуправлении и обеспечении безопасности

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Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Ильин

Москва. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Постоянные члены Совета безопасности РФ на совещании у президента Владимира Путина в пятницу обсудили роль цифровизации госуправления в обеспечении нацбезопасности.

"Мы в последнее время не только много говорим, но и много делаем в направлении цифровизации всей экономики, всей нашей жизни в целом. Сегодня поговорим о роли этого направления нашего взаимодействия для государственного управления и обеспечения национальной безопасности России", - сказал Путин, начиная совещание.

Он пояснил, что речь, среди прочего, идет об обеспечении обороноспособности и внутренней безопасности страны.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Путин Владимир
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