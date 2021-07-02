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В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»

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Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М")
Опытный образец танка Т-72Б3 с комплексом активной защиты Т09-06 ("Арена-М").
Источник изображения: einsatz_nt (via "Военный Осведомитель"/ vk.com/milinfolive )

Россия унаследовала от СССР инновационный комплекс активной защиты (КАЗ) танка «Арена», который усовершенствовала, пишет американский журнал Popular Mechanics.

Таким образом в издании прокомментировали ролик «Первого канала», опубликованный на YouTube, в котором показано (примерно на 25-й минуте) применение комплекса «Арена-М» танка Т-72Б3 против ручного противотанкового гранатомета РПГ-7. Соответствующие тесты проходили на 38-м полигоне Научно-исследовательского испытательного института бронетанкового вооружения и техники.

Издание хвалит советско-российскую разработку, замечая, что ее применение «позволяет танкам избегать ловушки в виде становящейся все тяжелее и толще брони».

Журнал напоминает, что российская Т-14 «Армата» оснащается КАЗ «Афганит», тогда как американские танки M1 Abrams получают израильские КАЗ Trophy.

В ноябре 2020 года индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев заявил, что КАЗ «Арена-М» способен «убивать» американские противотанковые ракеты комплекса FGM-148F Javelin.


Иван Потапов

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Страны
Афганистан
Израиль
Россия
США
Продукция
M1 Abrams
Армата
РПГ-7
Т-72
Т-72Б
Проекты
2020-й год
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