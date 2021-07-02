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В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО

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Источник изображения: Фото: David Vincent / AP

Сухопутные и морские базы НАТО на Украине вряд ли появятся в ближайшее время, предрекает в «Известиях» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

«Постоянное базирование каких-либо крупных военно-морских сил НАТО на территории Украины представляется фантастикой. Более реальным выглядит перманентное присутствие там воздушных сил блока», — уверяет автор.

Эксперт допускает, что Военно-воздушные силы (ВВС) государств НАТО могут использовать для «нужд разведывательных самолетов и беспилотников США и других стран» «огромный экс-советский аэродром Кульбакино», расположенный вблизи Николаева.

«В благодарность за это Киев может попросить какую-либо партнерскую программу по базированию в Кульбакино или на других авиабазах страны ВВС НАТО для патрулирования своих воздушных границ. Такая практика уже опробована на территории прибалтийских государств, где постоянно дежурят полтора десятка иностранных истребителей», — заключает автор.

В июне The Drive сообщило, что американский эсминец Ross типа Arleigh Burke в ночь на 30 июня «телепортировался» из порта Одессы (Украина) к побережью Крыма (Россия). Издание отмечало, что данные сайтов MarineTraffic и VesselFinder, отслеживающих перемещения кораблей, показывали, что на некоторое время эсминец оказался на расстоянии около девяти километров от побережья полуострова, тогда как камеры наблюдения, установленные в украинском порту, демонстрируют, что Ross не покидал Одессу. В искажении данных MarineTraffic и VesselFinder в The Drive обвинили российскую сторону.


Иван Потапов

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