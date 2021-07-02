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Naked Science

В США представили перспективный самолет-штурмовик MC-145B Wily Coyote

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Источник изображения: naked-science.ru

Sierra Nevada Corporation провела презентацию самолета MC-145B Wily Coyote, предназначенного для американского Командования специальных операций.

Sierra Nevada Corporation, или SNC, впервые представила MC-145B Wily Coyote — боевой самолет, созданный на базе польского PZL M28 Skytruck. Небольшая машина имеет два двигателя и может нести широкий набор вооружений, включая управляемые ракеты.

В мае Командование специальных операций США (SOCOM) заключило контракт с SNC на демонстрацию MC-145B в рамках программы Armed Overwatch. Ее цель — получить новый пилотируемый легкий штурмовик для поддержки при проведении спецопераций.

Вооружение MC-145B Wily Coyote

Источник изображения: thedrive

SOCOM также выбрала четыре другие компании — L3Harris, Leidos, MAG Aerospace и Textron. Они поставят самолеты для испытаний на базе ВВС Эглин. Неясно, сколько получила каждая компания: по данным SOCOM, общая стоимость всех пяти сделок составила чуть менее 19,2 миллиона долларов.

В феврале стало известно, что американские Военно-воздушные силы получили первый самолет-штурмовик AT-6E Wolverine. Поставку выполнили в рамках программы AERONet (Airborne Extensible Relay Over-Horizon Network), направленной на отработку авианаведения. Машина представляет собой версию T-6 Texan II — учебно-тренировочного самолета от Beechcraft.

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  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Leidos
SNC
Textron
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