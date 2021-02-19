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Naked Science

Американские ВВС получили первый самолет-штурмовик нового типа

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AT-6E
AT-6E.
Источник изображения: thedrive

Военно-воздушные силы США получили первый самолет AT-6E Wolverine. Поставку осуществили в рамках программы AERONet (Airborne Extensible Relay Over-Horizon Network), направленной на отработку авианаведения.

ВВС США получили первый однодвигательный турбовинтовой штурмовик Beechcraft AT-6E Wolverine. Центр управления жизненным циклом американских Военно-воздушных сил (Air Force Life Cycle Management Center, АFLCMC) на авиабазе Райт-Паттерсон сообщил об этом 17 февраля.

AT-6E — вариант T-6 Texan II, учебно-тренировочного самолета от Beechcraft (подразделение компании Textron). Машина создана в качестве легкого штурмовика, который, помимо прочего, можно применять для разведывательных и наблюдательных миссий. Наиболее явное различие между AT-6E и стандартными учебными Texan II — шесть подкрыльевых пилонов. На них среди прочего можно разместить высокоточные бомбы и ракеты.

AT-6E

Источник изображения: thedrive

Сообщается, что модель для ВВС оснащена модулем WESCAM MX-15D, который включает лазерный целеуказатель от компании L3Harris. Еще одна заметная особенность — круглая антенна в носовой части.

AT-6E

Источник изображения: thedrive

Ранее Военно-воздушные силы заявляли, что могут приобрести до трех таких самолетов для поддержки программы под названием Airborne Extensible Relay Over-Horizon Network, или AEROnet. Она направлена на разработку недорогой архитектуры связи и обмена данными. Таким образом, вместо огневой поддержки с воздуха поставленный сейчас самолет будет, вероятнее всего, применяться для сбора информации и обмена данными.

Демонстратор AT-6E

Источник изображения: thedrive

Перспективы обновления американской штурмовой авиации пока в полной мере не известны. Ранее США хотели отказаться от легендарного самолета-штурмовика A-10, однако все же оставили машину на вооружении.

Более того, парк штурмовых самолетов ВВС США решили модернизировать. Особое внимание американцы уделили новым авиационным средствам поражения, которые существенно расширяют возможности старых крылатых машин.

Известно, что после доработки A-10 может нести до 18 новых управляемых бомб GBU-39, что теоретически позволяет ему поражать 18 различных целей за один боевой вылет. Благодаря высокой точности боеприпас может эффективно уничтожать разные цели, несмотря на относительно малую массу взрывчатого вещества — 93 килограмма.

Россия, в свою очередь, делает ставку на советский Су-25, который после очередного этапа модернизации получил название Су-25СМ3 и смог приблизиться по боевым возможностям к американскому A-10C.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
A-10 Warthog
GBU-39
Су-25
Т-6 Texan-II
Компании
Beechcraft
Textron
Проекты
Военные учения
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