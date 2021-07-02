Боевую авиацию и системы ПВО ВКС и ВМФ представят на форуме «Армия-2021»

В Приморском крае продолжается подготовка к мероприятиям Международного военно-технического форума «Армия-2021», который пройдёт в период с 26 по 28 августа на пяти выставочных площадках.

Одна из площадок по традиции будет развёрнута на аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока. Для жителей и гостей столицы Приморья в этот период будет работать выставка авиационной техники Воздушно-космических сил, морской авиации Тихоокеанского флота и летательных аппаратов ДОСААФ.

На взлетной полосе аэродрома вниманию посетителей будут представлены образцы современной техники, в том числе истребители Су-30М2, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, вертолёты Ми-8АМТШ, Ка-52, палубный вертолёт Ка-27, самолёты и вертолёты легкомоторной авиации ДОСААФ.

На аэродроме планируется развернуть пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф», системы объектового ПВО, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», радиолокационные комплексы и комплексы радиоэлектронной борьбы, спецтехнику, в частности, аэродромный пожарный автомобиль нового поколения «Пантера».

Посетители этой площадки форума «Армия-2021» получат возможность не только осмотреть авиационную технику, но и посидеть за штурвалом некоторых боевых самолётов и вертолётов.