Войти
Военно-промышленный курьер

Боевую авиацию и системы ПВО ВКС и ВМФ представят на форуме «Армия-2021»

385
0
0
Источник изображения: vpk-news.ru

В Приморском крае продолжается подготовка к мероприятиям Международного военно-технического форума «Армия-2021», который пройдёт в период с 26 по 28 августа на пяти выставочных площадках.

Одна из площадок по традиции будет развёрнута на аэродроме Центральная Угловая в пригороде Владивостока. Для жителей и гостей столицы Приморья в этот период будет работать выставка авиационной техники Воздушно-космических сил, морской авиации Тихоокеанского флота и летательных аппаратов ДОСААФ.

На взлетной полосе аэродрома вниманию посетителей будут представлены образцы современной техники, в том числе истребители Су-30М2, высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ, вертолёты Ми-8АМТШ, Ка-52, палубный вертолёт Ка-27, самолёты и вертолёты легкомоторной авиации ДОСААФ.

На аэродроме планируется развернуть пусковые установки комплекса ПВО С-400 «Триумф», системы объектового ПВО, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С-1», радиолокационные комплексы и комплексы радиоэлектронной борьбы, спецтехнику, в частности, аэродромный пожарный автомобиль нового поколения «Пантера».

Посетители этой площадки форума «Армия-2021» получат возможность не только осмотреть авиационную технику, но и посидеть за штурвалом некоторых боевых самолётов и вертолётов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Ка-27
Ка-52
Ми-8
Ми-8АМТ
МиГ-31
МиГ-31БМ
С-400 Триумф
Су-30
Проекты
АРМИ-20XX
ТОФ
Похожие новости
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
20.06.2019
На МВТФ "Армия-2019" в Приморье покажут около 100 образцов современного вооружения и военной техники
19.12.2018
От "Кобры" до "Ярсов". Чем вооружилась армия России в 2018 году
25.12.2017
Оружие-2017: какую технику получила армия России
28.11.2017
Тотальное перевооружение. Какую технику получила Армия России в 2017-м
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 02.07 08:01
  • 1
Санкции на поставку в РФ микроэлектроники создают риски в производстве космических аппаратов - годовой отчет РКК "Энергия"
  • 02.07 05:38
  • 56
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 02.07 05:30
  • 822
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.07 05:11
  • 3
Российские самолеты преградили фрегату из Нидерландов путь к Крыму
  • 02.07 05:07
  • 19
Несколько необычное «преломление» темы авианосцев.
  • 02.07 04:58
  • 345
Су-34 меняет профессию: экипажи бомбардировщиков научат сбивать самолёты
  • 02.07 02:32
  • 3
Путин: Запад понимает, что не выйдет победителем из третьей мировой войны
  • 01.07 20:48
  • 5
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 01.07 20:34
  • 41
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 01.07 19:41
  • 2
Подведены итоги работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям во II квартале 2021 года
  • 01.07 18:53
  • 6
Чьи на Луне тапки
  • 01.07 18:03
  • 23
The Spectator (Великобритания): секретное оружие Путина? F-35
  • 01.07 13:33
  • 27
Названы десять главных преимуществ танка Т-14 "Армата"
  • 01.07 07:27
  • 175
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 01.07 02:06
  • 64
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России