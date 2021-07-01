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Интерфакс-АВН

Минобороны РФ решило позвать на форум "Армия" иностранные пилотажные группы

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Пилотажная группа ВВС НОАК
Пилотажная группа ВВС НОАК.
Источник изображения: slide.mil.news.sina.com.cn

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Российские военные приглашают иностранные пилотажные группы на международный военно-технический форум "Армия-2021", который состоится в Подмосковье 22-28 августа.

"В настоящее время ведётся работа по привлечению к демонстрационным полётам в ходе форума зарубежных пилотажных авиагрупп, причём из разных стран. Но говорить об их участии пока рано. Думаю, как только вопрос будет окончательно решён, мы обязательно об этом объявим", - сказал командующий Военно-воздушными силами-заместитель главнокомандующего Воздушно-космическими силами РФ генерал-лейтенант Сергей Дронов в интервью газете Минобороны "Красная Звезда".

В прошлом декабре заместитель министра обороны РФ Павел Попов сообщил, что в 2020 году число посетителей форума "Армия" превысило 1 млн человек. Форум "Армия-2021" проводится на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот" (г. Кубинка), полигона "Алабино" и аэродрома Кубинка.

Дронов сообщил, что в рамках форума "Армия-2021" выступят российские пилотажные группы - "Русские витязи" на самолётах Су-30СМ и Су-35С, "Стрижи" на самолётах МиГ-29, "Беркуты" на вертолётах Ми-28Н.

"Впервые в лётную программу авиакластера форума включён пилотаж девушек-курсантов Краснодарского высшего военного авиационного училища лётчиков на учебно-тренировочном самолёте Л-410УВП-Е20", - сказал Дронов.

Командующий сказал, что на форуме "Армия" состоится показ современной российской авиационной техники.

"Представим наши стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, новый тяжёлый военно-транспортный самолёт Ил-76МД-90А, модернизированный самолёт дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50У и многие другие типы авиационной техники", - сообщил Дронов.

По его словам, в рамках форума будут продемонстрированы ударные вертолёты Ка-52, Ми-28Н, Ми-35М, арктический вариант транспортно-боевого вертолёта Ми-8АМТШ-ВА, истребители Су-35С, Су-30СМ, МиГ-31БМ, бомбардировщики Су-34 и штурмовики Су-25СМ3.

"Предприятия промышленности покажут свои перспективные образцы, которые ещё не поступили в авиационные воинские части. Помимо аэродрома Кубинка выставка вооружения и техники Воздушно-космических сил организуется в парке "Патриот", где, кроме авиационной составляющей, будут продемонстрированы зенитный ракетный комплекс С-400, зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С" и другие образцы", - сказал Дронов.

Сообщалось, что в этом году на форуме "Армия" будет расширена выставочная площадка авиационного кластера на аэродроме Кубинка.

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