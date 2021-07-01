Путин рассчитывает, что в США переосмыслят приоритеты и тогда российско-американские отношения нормализуются

Москва. 30 июня. ИНТЕРФАКС - Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что отношения России и США войдут в нормальные рамки благодаря переосмыслению собственных приоритетов и осознанию, что период однополярного мира позади.

"Я очень рассчитываю на то, что осознание того, что мир меняется - а в этом меняющемся мире произойдет переосмысление своих собственных приоритетов и интересов, - приведет к тому, что все-таки мировое устройство примет более благообразный характер, а отношения наши, в том числе, с США войдут в нормальные рамки", - сказал Путин в ходе "Прямой линии".

Он отметил, что в США уважаемые ученые и аналитики дают рекомендации своему политическому руководству и объясняют ему, что период однополярного мира позади. По их мнению, нужно исходить из того, что мир стремительно изменяется.

"Мир кардинальным образом меняется. Наши партнеры в США с одной стороны понимают это, поэтому (состоялась) встреча в Женеве. С другой стороны, во что бы то ни стало стараются сохранить свое монопольное положение. Отсюда угрозы и дальнейшее деструктивное поведение с учениями, провокациями и санкциями", - заявил президент.

По его словам, в данной ситуации многое зависит от президента США Джо Байдена, но политическая система этой страны имеет свои сдержки и противовесы.

Путин добавил, что какие бы санкции к России ни применялись, она все равно продолжает развиваться. "Ее экономический суверенитет повышается, обороноспособность достигла очень высокого уровня и во многих важнейших параметрах превзошла многие страны мира", - рассказал он.

Президент России сказал также, что Россия находит асимметричные ответы, если США "переходят границы".

"Если они переходят какие-то границы, мы находим асимметричные способы ответа, которые являются достаточно чувствительными для наших партнеров. Повторяю еще раз: надеюсь, что отношение не только к нам, но и ко многим другим своим партнерам, в США изменится", - заявил Путин.

При этом президент России подчеркнул, что и партнерам США не нравится, когда с ними разговаривают "через губу".