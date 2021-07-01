Tygodnik Solidarność (Польша): черноморская проба сил. Летом Россия нанесет удар с моря

Ситуацию в регионе Черного моря изменило присоединение Крыма к России: россияне больше не зависят от Украины и контролируют вход в Азовское море. У России теперь значительный перевес в море. И она обязательно воспользуется этим, уверяет автор, в воспаленном мозгу которого уже прорисовывается сценарий наступательной операции РФ на Украину с моря.

Россия давно старается превратить Черное море в свое "внутреннее". После аннексии Крыма она стала предпринимать попытки отрезать от него Украину. Киев понимает, что именно побережье стало сейчас мягким подбрюшьем, которому в первую очередь угрожает российское вторжение. НАТО тоже об этом знает и подает Москве сигналы. Именно так можно интерпретировать инцидент с эсминцем "Дефендер" и учения "Морской бриз - 2021".

После захвата украинского Крыма Россия смогла радикальным образом укрепить свою стратегическую позицию в Черном море. Ранее она была ограничена его северо-восточной частью и заперта в Азовском море, а базой Черноморского флота в Севастополе пользовалась на правах аренды. Силовая аннексия полуострова и его планомерная милитаризация изменили ситуацию принципиальным образом. Во-первых, россияне контролируют сейчас оба берега Керченского пролива, так что именно они заперли украинцев в Азовском море, а при этом получили безопасный маршрут для переброски морских сил в том числе из Каспийского моря. Во-вторых, их Черноморский флот не зависит больше от Украины. Конечно, в целом проблем не возникало, а при Януковиче Россия делала на полуострове, а особенно в Севастополе, все, что ей вздумается, но теперь положение выглядит гораздо более однозначным. Москва может размещать в Крыму любые вооружения от С-400 до комплексов "Искандер", ракеты которых могут оснащаться ядерными боеголовками, или стратегических бомбардировщиков.

Из этого следует третий пункт: расширение зоны поражения российского наступательного оружия в Черном море, на юге Украины и даже в восточной части Балкан. В Крыму не случайно разметили береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", в радиус действия которых попадает большая часть Черном моря.

В особенно сложной ситуации оказалась Украина. Порты на Азовском море, такие, как Мариуполь или Бердянск, могут оказаться заблокированными в любой момент, а благодаря Крыму, россияне способны перекрыть доступ к портам, находящимся на западе от полуострова, в том числе к Одессе. Еще более угрожающим выглядит сценарий, при котором они решат использовать свой перевес на море для наступательных действий, например, высадки десанта в окрестностях Мариуполя или той же Одессы. О такой перспективе заговорили, когда в апреле обострилась обстановка на российско-украинской границе. Некоторые эксперты, например, генерал Бен Ходжес (Ben Hodges) говорят, что мы можем увидеть такую операцию уже этим летом. И, действительно, некоторые события указывают на вероятность подобного развития событий.

Все началось с того, что в апреле Россия объявила о закрытии до октября части акватории Черном моря, объясняя это проведением учений. Никто, однако, не закрывает настолько больших зон по такой причине. Можно лишь строить предположения, что дело было в желании ограничить доступ в регион. Зачем? Возможно, чтобы расчистить поле, а точнее, море, для действий против Украины.

Так что учения Североатлантического альянса и его партнеров "Морской бриз - 2021" вряд ли обрадовали Москву. Вдобавок за несколько дней до их начала эсминец Ее Королевского величества выставил в смешном свете морской потенциал сдерживания России. Эсминец "Дефендер" вошел в территориальные воды Крыма и, игнорируя воззвания россиян, проследовал по запланированному маршруту, оставив позади патрульные катера погранслужбы ФСБ. Опустим даже тот факт, что британцы имели полное право совершить предусмотренный морским правом так называемый мирный проход в этих водах (они остаются украинскими, поскольку Крым незаконно оккупирован), в любом случае инцидент обнажил слабость российской обороны. Если в районе проводились военные учения, почему на перехват эсминца отправили не военные корабли, а только катера ФСБ? Впрочем, звучит мнение, что одной из целей смены курса британского эсминца была именно проверка военных возможностей России в Черном море поблизости от Крыма во время якобы идущих маневров. Она экзамен провалила. Возможно, именно поэтому мы наблюдали перераставшую в истерику вербальную агрессию со стороны дипломатов Лаврова и его развязного пресс-секретаря.

Тем более российских провокаций можно ожидать во время начавшихся 28 июня учений "Морской бриз", которые станут крупнейшим мероприятием под этим названием за всю историю его существования с 1997 года. В нем примут участие 32 страны, 5 тысяч военных, 31 корабль и 40 самолетов. Там будет присутствовать британский "Дефендер", а также американский эсминец "Росс".

Перед инцидентом с британским кораблем россияне предупреждали, что НАТО следует отказаться от учений. Когда они начались, в Крыму провели проверку боевой готовности комплексов С-400 и "Панцирь". В ходе маневров Альянса и его союзников со стороны России можно ожидать и более серьезных шагов. Это своего рода проверка сил. Лишь жесткая позиция НАТО, Киева и других партнеров в Черном море сможет убедить Москву, что нападать на Украину летом этого года, главным образом с моря, ей просто невыгодно.

Гжегож Кучиньский (Grzegorz Kuczyński)