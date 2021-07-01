Подведены итоги работы Комиссии по инновационным проектам и технологиям во II квартале 2021 года

ЦАМТО, 30 июня. В ходе заседания Комиссии МО РФ по инновационным проектам и технологиям врио начальника ГУНИД МО РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко рассказал о повышении эффективности работы Комиссии во II квартале 2021 года, а также об оптимизации порядка открытия и проведения инициативных работ.

Так, только в I квартале 2021 года было рассмотрено 34 инициативных разработки, и все они одобрены. Всего в период с января по июнь текущего года рассмотрено 50 инициативных разработок.

Механизмы отбора инновационных технологий и перспективных технических решений в рамках работы Комиссии непрерывно совершенствуются. Наряду с Конгрессно-выставочным центром "Патриот", эффективными площадками для отбора инновационных проектов также стали тематические выставки "День инноваций Минобороны России", которые прошли в научно-исследовательских организациях и высших учебных заведениях Минобороны России под девизом объявленного президентом Российской Федерации 2021 года "Годом науки и технологий".

Одна из выставок состоялась в период с 7 по 9 апреля 2021 г. на базе Военного инновационного технополиса "ЭРА". На выставочной экспозиции представлялись 130 инновационных проектов, 6 из которых отобраны для демонстрации на Международном военно-техническом форуме "Армия-2021".

Всего в период с февраля по май текущего года в образовательных и научно-исследовательских организациях Минобороны России проведено 38 тематических выставок "День инноваций Минобороны России".

В рамках тематических выставок было представлено 1159 инициативных проектов, из которых экспертными комиссиями было отобрано 190 разработок для формирования экспозиции "День инноваций Минобороны России" Международного военно-технического форума "Армия-2021".

В целях дальнейшего совершенствования механизма поиска и отбора инициативных разработок Главным управлением научно-исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны России организованы мероприятия по ознакомлению с инновационными разработками, выполняемыми в региональных научно-исследовательских центрах и образовательных организациях Российской академии наук и Минобрнауки России.

В апреле этого года представители Минобороны России ознакомились с инновационными разработками, проводимыми в интересах Минобороны России научно-исследовательскими и образовательными организациями Томской области. По результатам поездки был отобран ряд инновационных разработок, презентацию которых провел один из участников текущего заседания, – цитирует Дмитрия Горбатенко Департамент информации и массовых коммуникаций МО РФ.