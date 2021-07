Палата представителей США отменила разрешения от 1957 и 1991 года на ведение боевых действий на Ближнем Востоке

Вашингтон. 29 июня. ИНТЕРФАКС - Палата представителей Конгресса США во вторник проголосовала за то, чтобы отменить разрешения, выданные американским администрациям в 1957 и 1991 годах на применение военной силы на Ближнем Востоке, передает издание The Hill.

Голосование увенчалось успехом при 366 голосах "за" и 46 "против", причем противниками инициативы выступили исключительно республиканцы.

The Hill уточняет, что "Разрешение на использование военной силы" (Authorization for the use of military force, AUMF) от 1991 года предваряло участие США в войне в Персидском заливе 1990 - 1991 годов. В свою очередь AUMF 1957 году давал администрации право на широкомасштабные действия на Ближнем Востоке против "вооруженной агрессии от любой страны, контролируемой международным коммунизмом".

Издание указывает, что эти шаги направлены на то, чтобы не позволить исполнительной власти США злоупотреблять полномочиями, дарованными AUMF, и применять их, когда обстоятельства, вызвавшие принятие AUMF, утратили силу.

Кроме того, двумя неделям ранее Палата представителей также отозвала AUMF 2002 года, за которым последовало вторжение США в Ирак в 2003 году.

Нынешнее голосование прошло на фоне недавних ударов ВС США, которые были приведены по приказу президента США Джо Байдена против проиранских группировок на границе Ирака и Сирии. Однако, отмечает The Hill, Байден не ссылался на AUMF ни в связи с этими ударами в минувшее воскресенье, ни в связи с аналогичными действиями США в феврале этого года.