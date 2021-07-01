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Первый испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Осина-РВ» или «Сирена-М» ?

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Как сообщило 28 июня 2021 года информационное агентство ТАСС, успешный пуск новейшей межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) разработки Московского института теплотехники (МИТ, входит в госкорпорацию "Роскосмос") прошел с 1-го Государственного испытательного космодрома (Плесецк) Министерства обороны Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Архивное фото испытательного запуска межконтинентальной баллистической ракеты 15Ж65М1 комплекса "Ярс-С" из шахтной пусковой установки 1-го Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации. Плесецк, 28.10.2015 (с) Министерство обороны Российской Федерации

"В середине июня с космодрома Плесецк был произведен успешный пуск новейшей уникальной баллистической ракеты разработки МИТ", - сказал он.

ТАСС не располагает официальным комментарием МИТ.

Со стороны bmpd напомним, что ранее появилась информация, что 5 сентября 2019 года Министерством обороны Российской Федерации был заключен государственный контракт на проведение ОКР "Осина-РВ" по созданию нового стратегического ракетного комплекса 15П182, по которому АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ) выступает головным разработчиком. Ракетный комплекс 15П182 создается как модернизация существующих вариантов боевого ракетного комплекса "Ярс-М" с индексами 15П180 и 15П181.

Проведение летных испытаний ракетного комплекса 15П182 в стационарном (шахтном) варианте планировалось на космодроме Плесецк в 2021-2022 годах, с не менее чем двумя пусками по трассе "Мирный - Кура". Для этого шахтная пусковая установка (ШПУ) 15П765-35 на стартовой площадке "Южная" 1-го Государственного испытательного космодрома подлежала доработке до ШПУ 15П782-35 по ресурсосберегающей технологии.

Незначительный объем доработок пусковой установки означает, что на комплекс 15П182 может быть впоследствии перевооружен любой из уже существующих ракетных полков РВСН с ракетными комплексами разработки МИТ, начиная с уже морально устаревающего "Тополя-М" и заканчивая новейшим "Ярс-М".

По другому предположению, 10 июня 2021 года с Плесецка был произведен первый испытательный запуск новой командной ракеты командного ракетного комплекса "Сирена-М", выполненной на основе ракеты комплекса "Ярс-М".

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Страны
Россия
Продукция
П-18
РС-12М2
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Роскосмос
Проекты
Плесецк
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