Разработка нового стратегического ракетного комплекса 15П182 по ОКР «Осина-РВ»

Как сообщает Телеграм-канал "Военно-болтовой" со ссылкой на открытую документацию на объект государственной экологической экспертизы, 5 сентября 2019 года был заключен государственный контракт № 1922187308021452210002616 на проведение ОКР "Осина-РВ" по созданию нового стратегического ракетного комплекса 15П182, по которому АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" (МИТ) выступает головным разработчиком. Основанием для разработки ракетного комплекса 15П182 являются Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2018 года и тактико-техническое задание Министерства обороны Российской Федерации от 17 февраля 2019 года.

Ракетный комплекс 15П182 создается как модернизация существующих вариантов боевого ракетного комплекса "Ярс-М" с индексами 15П180 и 15П181.

Оголовок шахтной пусковой установки типа 15П765 / 15П765М на полигоне Плесецк (с) кадр из официального видео РВСН (via militaryrussia.ru)

Источник: документация на объект государственной экологической экспертизы. Желающие могут ознакомиться с документаций в отделе дорожной и транспортной инфраструктуры, предпринимательства и охраны труда администрации МО "Плесецкий район" по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, 33, каб. 52. Приемное время: с 9-00 до 17-00 в рабочие дни.

Общественные слушания по объекту государственной экологической экспертизы пройдут 28 июня 2021 г. в 15:00 часов по адресу: Архангельская область, Плесецкий район, п. Плесецк, ул. Ленина, 33, каб. 40.

В документации на ОКР "Осина-РВ" указывается, что необходимость создания ракетного комплекса 15П182 определяется рядом факторов политического, военно-технического и экономического характера, в том числе:

- объективно возросшими требованиями к номенклатуре и качеству решения целевых задач в интересах обеспечения обороноспособности и безопасности госудрства;

- техническим износом эксплуатируемых комплексов и их составных частей, вплоть до элементной базы.

По сравнению с существующими комплексами, ожидаемый эффект от создания и эксплуатации комплекса 15П182 заключается в:

- повышении уровня решения отдельных задач в соответствии с современными требованиями за счёт применения новых конструкторских решений, технологий, элементной базы, программно-методического обеспечения;

- расширении спектра решаемых задач за счёт включения дополнительных задач и комплексирования задач, решаемых комплексами - предшественниками;

- улучшении эксплуатационных характеристик комплекса;

- достижения паритета на уровне решения целевых задач с аналогичными зарубежными изделиями.

В составе стационарной пусковой установки ракетного комплекса 15П182 предусматривается использование нескольких модификаций шахтной пусковой установки (ШПУ), получаемых в результате переоборудования пусковых установок существующих комплексов, выводимых из эксплуатации в соответствие с договорными обязательствами Российской Федерации. Создаваемый комплекс должен обеспечивать возможность доставки на траекторию различных вариантов полезной нагрузки. Тактико-техническим заданием предусматривается широкое использование отработанных технических решений, узлов, систем и агрегатов твердотопливных ракет и наземного оборудования ракетных комплексов.

Состав комплекса 15П182 (на этапе летных испытаний):

- лётное изделие для доставки на траекторию различных вариантов полезной нагрузки;

- стационарный пункт управления типа 15В242;

- подвижный комплекс связи в составе агрегатов на шасси Камаз-6350;

- транспортно-загрузочный агрегат, состоящий из активного полуприцепа с тягачом КЗКТ-74284 (вероятно, агрегат 15Т414 - прим. автора);

- технический комплекс;

- стационарная пусковая установка;

- система охраны;

- учебно-тренировочные средства.

Летные испытания ракетного комплекса 15П182 пройдут на космодроме "Плесецк" в 2021-2022годах. В программе летных испытаний заявлено проведение не менее двух пусков по трассе "Мирный - Кура". Предположительно, первый пуск в рамках летных испытаний состоится не ранее августа 2021 года.

Летные испытания комплекса 15П182 планируется проводить в стационарном варианте.

ШПУ 15П765-35 на стартовой площадке "Южная" будет доработана до ШПУ 15П782-35, доработка пройдет по ресурсосберегающей технологии с сохранением защитной крыши, барбета, барабана, шахтного ствола с днищем и повторного использования большей части оборудования пусковой - приводов защитной крыши, системы амортизации, лифтов и другого оборудования.

Незначительный объем доработок пусковой установки означает, что на комплекс 15П182 могут впоследствии перевооружить любой из уже существующих ракетных полков РВСН с ракетными комплексами разработки МИТ: начиная с уже морально устаревающего "Тополя-М" и заканчивая новейшим "Ярс-М", чьи испытания должны были завершиться в прошлом году.