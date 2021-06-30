Китай использует новую сверхтяжелую ракету для строительства космической электростанции

Китайцы решили задействовать перспективный сверхтяжелый носитель «Чанчжэн-9» в создании космической солнечной электростанции. Она будет находиться на высоте почти 36 тысяч километров и передавать собранную энергию на Землю.

Китай планирует использовать разрабатываемую сейчас перспективную сверхтяжелую ракету для строительства мощной космической солнечной электростанции.

Местом ее расположения станет геостационарная орбита. Один из вариантов предполагает передачу на Землю преобразованной энергии при помощи лазеров.

Среди преимуществ такой системы — возможность практически постоянного получения солнечной энергии, без привязки к погодным условиям. Началом реализации проекта можно будет считать испытательную выработку электроэнергии, которую хотят осуществить в 2022 году.

Коммерческая станция гигаваттного класса может заработать на орбите к 2050 году. Для этого потребуется более 100 запусков «Чанчжэн-9» и около 10 тысяч тонн инфраструктуры, собранной на орбите.

Весной состоялось одно из важнейших событий в истории китайской космической отрасли: ракета-носитель «Чанчжэн-5В» успешно запустила на низкую околоземную орбиту первый модуль новой космической станции, которая станет условным аналогом «Мира» и МКС.