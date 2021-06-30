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Китай опубликовал новую фотографию Марса

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Источник изображения: Фото: CNSA/ Handout via Reuters

Национальное космическое управление Китая (CNSA) опубликовало новую фотографию Марса, сделанную марсоходом Zhurong («Чжучжун»). Об этом сообщает CNN.

На черно-белом снимке можно увидеть пустынный марсианский пейзаж, а также отпечатки колес марсохода. Аппарат исследует поверхность красной планеты в рамках трехмесячной миссии. Китайские ученые надеются, что Zhurong соберет важную информацию о геологическом строении Марса, его атмосфере и почве. Марсоход также будет искать признаки жизни, включая любые подземные воды или лед.

Ранее космическое управление Китая опубликовало видео с Марса. На кадрах видна бескрайняя пустыня желтовато-коричневого цвета, а также марсианские долины и мелкие кратеры. Также можно увидеть момент раскрытия парашюта спускаемого аппарата и пересечение поверхности планеты марсоходом Zhurong («Чжучжун»).

Первый китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» с марсоходом «Чжучжун» был запущен в конце июля. Общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн, из которых 3,7 тонны приходятся на орбитальную станцию. В мае 2021 года аппарат совершил успешную посадку на планету.


Ксения Назарова

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Компании
CNSA
Проекты
Марс
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