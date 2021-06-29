Космическое управление Китая опубликовало видео с Марса

Национальное космическое управление Китая опубликовало видео хода миссии аппарата «Тяньвэнь-1» на Марсе. Соответствующий ролик появился на YouTube.

На кадрах можно увидеть бескрайнюю пустыню желтовато-коричневого цвета, а также марсианские долины и мелкие кратеры. Кроме того, там есть момент раскрытия парашюта спускаемого аппарата, а также пересечение поверхности планеты марсоходом Zhurong («Чжучжун»). При этом запись с марсохода сопровождается оригинальным звуком и видом на поверхность планеты.

Первый китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» был запущен в конце июля 2020 года. Общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн, из которых 3,7 тонны приходятся на орбитальную станцию.

Ранее сообщалось, что «Тяньвэнь-1» сделал новые снимки Марса. В сообщении на сайте CGTN говорится, что космическая станция сделала три фото Марса в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное. Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта. Журналисты заметили, что на запечатленных «Тяньвэнь-1» снимках можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты.

В мае Китай впервые в истории высадил космический аппарат на Красной планете.

Варвара Кошечкина