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Космическое управление Китая опубликовало видео с Марса

Разделы: Космонавтика
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Национальное космическое управление Китая опубликовало видео хода миссии аппарата «Тяньвэнь-1» на Марсе. Соответствующий ролик появился на YouTube.



На кадрах можно увидеть бескрайнюю пустыню желтовато-коричневого цвета, а также марсианские долины и мелкие кратеры. Кроме того, там есть момент раскрытия парашюта спускаемого аппарата, а также пересечение поверхности планеты марсоходом Zhurong («Чжучжун»). При этом запись с марсохода сопровождается оригинальным звуком и видом на поверхность планеты.

Первый китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» был запущен в конце июля 2020 года. Общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн, из которых 3,7 тонны приходятся на орбитальную станцию.

Ранее сообщалось, что «Тяньвэнь-1» сделал новые снимки Марса. В сообщении на сайте CGTN говорится, что космическая станция сделала три фото Марса в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное. Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта. Журналисты заметили, что на запечатленных «Тяньвэнь-1» снимках можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты.

В мае Китай впервые в истории высадил космический аппарат на Красной планете.


Варвара Кошечкина

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Проекты
2020-й год
Марс
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