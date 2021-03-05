Опубликованы новые снимки Марса

Китайский зонд «Тяньвэнь-1» сделал новые снимки Марса. Фотографии были опубликованы в Twitter государственного телеканала CGTN.

В сообщении на сайте CGTN говорится, что космическая станция сделала три фото Марса в высоком разрешении: два панхроматических и одно цветное. Изображения были получены камерой высокого разрешения на расстоянии от 330 до 350 километров до объекта.

Журналисты заметили, что на запечатленных «Тяньвэнь-1» снимках можно увидеть небольшие кратеры, хребты, дюны и прочий рельеф Красной планеты. Диаметр самого большого кратера, который попал в объектив камеры, оценивается примерно в 620 метров. На цветном изображении можно заметить северный полярный круг Марса.

В конце февраля ровер Perseverance («Настойчивость») отправил на Землю первые цветные снимки Марса. Также марсоход сделал первое «селфи».

Первый китайский зонд для изучения Марса «Тяньвэнь-1» был запущен в конце июля. Общий вес «Тяньвэнь-1» составляет около пяти тонн, из которых 3,7 тонны приходятся на орбитальную станцию.

Марк Львов