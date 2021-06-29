Американцы снабдили самолет ARES устройством, похожим на дроида R2-D2

Небезызвестный американский самолет ARES получил «купол», похожий на знаменитого дроида из «Звездных войн». Вероятно, речь идет о системе спутниковой связи.

ARES может по праву считаться одним из самых необычных самолетов современности. Машина стала выглядеть еще оригинальнее, получив устройство, похожее на дроида R2-D2.

Как отмечает издание The Drive, речь может идти о системе спутниковой связи. ARES имеет модульную структуру и на протяжении многих лет оснащается различной полезной нагрузкой.

ARES. Источник: Scaled Composites

Созданный Scaled Composites самолет совершил первый полет в далеком 1990-м. Изначально его создавали как демонстратор штурмовика. Машина могла нести ракеты класса «воздух — воздух», неуправляемые ракеты, а также пушку калибра 25 миллиметров. Сейчас, вероятно, самолет не имеет никакого оружия. Построили ARES в единственном экземпляре.

ARES Источник изображения: JAMES REEDER

Внимание публики привлекает и другая разработка Scaled Composites — экспериментальная крылатая машина Son of Ares. В прошлом году в Сеть выложили фото, на котором самолет нес контейнер неизвестного предназначения. Как тогда отмечали эксперты, он может служить для тестов лазерного оружия.