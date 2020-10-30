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Naked Science

Секретный американский самолет Son of Ares испытали в новой конфигурации

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Самолет Model 401, получивший обозначение Son of Ares, протестировали с контейнером неизвестного предназначения. По мнению экспертов, речь может идти об испытаниях оборудования для лазерной установки.

Разработанный компанией Scaled Composites самолет Model 401 можно считать одной из самых «загадочных» крылатых машин. И хотя первый полет она совершила еще в 2017-м, до сих пор не известен ни заказчик, ни предназначение самолета.

Еще больше вопросов порождают новые фото, на которых его можно видеть с неким контейнером, установленным в нижней части фюзеляжа. Внешне контейнер похож на воздухозаборник. По мнению специалистов, установка может иметь отношение к испытаниям лазера, однако окончательные выводы делать пока рано.

Model 401

Источник изображения: thedrive

Стоит сказать, что США активно экспериментируют в области разработки боевых лазерных комплексов воздушного базирования. Так, несколько лет назад были проведены тесты ударного вертолета AH-64D, оснащенного высокоэнергетическим лазером.

Model 401

Источник изображения: thedrive

Известно также, что в будущем ВВС США хотят оснастить мощными лазерными установками свои истребители. Их можно будет применять, в частности, для поражения ракет, угрожающих самолетам. Согласно последним данным, летные тесты лазерного комплекса Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD) должны начать в 2023 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
AH-64
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