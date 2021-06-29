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РИА Новости

Глава ФСВТС заявил, что Россия выработала систему контрмер против давления США на рынке оружия

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Заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев
Заместитель генерального директора госкорпорации "Ростех" Дмитрий Шугаев.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия выработала систему контрмер против санкций США и их союзников для защиты собственной оружейной продукции на мировом рынке и её иностранных заказчиков, заявил в понедельник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев по итогам завершившегося в Санкт Петербурге Международного военно-морского салона.

"Мы выработали серьезную систему мер по противодействию санкционному давлению со стороны США и их союзников, которая защищает как российских производителей продукции военного назначения, так и наших иностранных партнёров", - сказал Шугаев.

"Поэтому уверенно могу сказать, несмотря на неприкрытые и грубые попытки США нарушить суверенные права независимых государств на обеспечение собственной безопасности, наша система ВТС действует с высокой эффективностью", - добавил глава ФСВТС России.

Он напомнил, что Россия в последние годы уверенно занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам продажи оружия. Объем ежегодного экспорта российской продукции военного назначения сохраняется в последние годы на уровне около 15 миллиардов долларов.

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Страны
Россия
США
Компании
ФСВТС РФ
Персоны
Шугаев Дмитрий
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