Глава ФСВТС заявил, что Россия выработала систему контрмер против давления США на рынке оружия

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Россия выработала систему контрмер против санкций США и их союзников для защиты собственной оружейной продукции на мировом рынке и её иностранных заказчиков, заявил в понедельник РИА Новости директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев по итогам завершившегося в Санкт Петербурге Международного военно-морского салона.

"Мы выработали серьезную систему мер по противодействию санкционному давлению со стороны США и их союзников, которая защищает как российских производителей продукции военного назначения, так и наших иностранных партнёров", - сказал Шугаев.

"Поэтому уверенно могу сказать, несмотря на неприкрытые и грубые попытки США нарушить суверенные права независимых государств на обеспечение собственной безопасности, наша система ВТС действует с высокой эффективностью", - добавил глава ФСВТС России.

Он напомнил, что Россия в последние годы уверенно занимает одно из лидирующих мест в мире по объемам продажи оружия. Объем ежегодного экспорта российской продукции военного назначения сохраняется в последние годы на уровне около 15 миллиардов долларов.