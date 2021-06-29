Путин заявил, что роль и ответственность командира в Вооруженных силах многократно возросла

МОСКВА, 28 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что сегодня роль и ответственность командира в Вооруженных силах многократно возрастает, от него зависит боеготовность воинских частей, умение личного состава действовать четко и слаженно.

"Сегодня от командирского состава Вооруженных сил прямо зависит боеготовность воинских частей и соединений. Конечно, и всегда было так. Но сегодня это особенно важно. Ратное мастерство и воинский дух личного состава, умение действовать быстро, грамотно, четко и слаженно в современных условиях в значительной степени, с учетом новейшей техники, зависит от командира. Роль и ответственность командира сейчас многократно возрастает", - сказал Путин в понедельник на встрече с выпускниками военных вузов.

Командиру необходима не только фундаментальная теоретическая подготовка в области военной науки, но и готовность постоянно учиться самому, помогать подчиненным осваивать новейшие образцы военной техники, подчеркнул президент РФ.