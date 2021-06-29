Войти
Lenta.ru

Россия запустила новейшую межконтинентальную баллистическую ракету

216
0
0
mit-logo
Логотип компании Федеральное государственное унитарное предприятие "Московский институт теплотехники".

С космодрома Плесецк в Архангельской области произведен успешный запуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Об этом в понедельник, 28 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

По информации агентства, ракету разработал Московский институт теплотехники (МИТ, входит в «Роскосмос»).

Ранее сообщалось, что в России намерены создать новый стратегический ракетный комплекс (СРК) «Кедр» в рамках модернизации стратегического вооружения.

В середине февраля спецпредставитель президента, бывший министр обороны России Сергей Иванов впервые рассказал, сколько будет стоить разработка новейших видов оружия в стране. По словам Иванова, работы по созданию супероружия велись в течение десяти лет и обходились государству в 10-20 миллиардов рублей в год.


Варвара Кошечкина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
МИТ
Роскосмос
Персоны
Иванов Сергей
Проекты
Плесецк
Похожие новости
15.10.2013
Ключ на рестарт
05.09.2013
От Роскосмоса отстыкуют промышленность
27.07.2011
Падение перед взлетом?
22.04.2011
Поднять "оборонку"
13.12.2006
Военно-промышленная комиссия обсуждает проект стратегии развития ракетно-космической промышленности на период до 2015 года
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 04:24
  • 85
Британский флот предпочел не замечать стрельбу по своему кораблю
  • 29.06 03:49
  • 41
Роль флота (и авианосцев) в современной войне и (войнах недалекого будущего) для России
  • 29.06 01:58
  • 2
На Украине заявили о превосходстве секретной «Ноты» над российской «Арматой»
  • 28.06 22:37
  • 2
В России назвали главную уязвимость подлодок
  • 28.06 21:06
  • 2
Российским «Калибрам» предрекли проигрыш
  • 28.06 19:56
  • 2
Спутник ВВС США размером с футбольное поле завершил работу
  • 28.06 19:30
  • 27
В Турции начнется строительство второго «Босфора»
  • 28.06 18:46
  • 54
В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка современных боевых машин пехоты
  • 28.06 17:38
  • 4
Раскрыты подробности «удара» Су-24М по британскому Defender в Черном море
  • 28.06 17:25
  • 165
Есть ли будущее у танков?
  • 28.06 13:46
  • 10
Chatham House (Великобритания): мифы и заблуждения насчет России
  • 28.06 12:03
  • 37
Ростех представил на MILEX-2021 патрон-ловушку "Ягель" для защиты военной авиации
  • 28.06 08:40
  • 29
«Самый крутой» самолет в мире назвали неуязвимым для российских С-500
  • 28.06 05:27
  • 171
Владимир Поспелов: новый авианосец может стоить от 500 миллиардов рублей
  • 28.06 00:56
  • 67
США начали размещать оружие на базе ПРО в Польше