Власти впервые назвали стоимость разработки российского супероружия

Спецпредставитель президента и бывший министр обороны России Сергей Иванов впервые назвал стоимость разработки новейших видов оружия в стране. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщает РБК в своем Telegram-канале.

По словам Иванова, речь идет о гиперзвуковом ракетном комплексе «Авангард», лазерном комплексе «Пересвет» и подводном ядерном беспилотнике «Посейдон». Работы по их созданию велись в течение десяти лет и обходились государству в 10-20 миллиардов рублей в год, уточнил представитель властей.

«Для Вооруженных сил [эта сумма] при сейчас триллионном бюджете — почти незаметные расходы», — подчеркнул Иванов.

В марте 2018 года президент России Владимир Путин рассказал о перспективном супероружии страны: стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», крылатой ракете практически неограниченной дальности «Буревестник», подводном беспилотном плавательном аппарате «Посейдон», авиационном ракетном комплексе «Кинжал», ракетном комплексе «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком и боевой лазерной установке «Пересвет».

Марта Ольховская