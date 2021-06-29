Новикомбанк заключил на МВМС-2021 соглашения на сумму более 15 млрд. рублей

ЦАМТО, 28 июня. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех, в рамках салона МВМС-2021 заключил ряд стратегически значимых для судостроения соглашений на общую сумму более 15 млрд. руб.

Банк последовательно увеличивает финансирование отрасли, помогая предприятиям выполнять поставленные задачи.

В ходе МВМС-2021 подписано соглашение с ФГУП "Крыловский государственный научный центр" – крупнейшей комплексной научной организацией России в области кораблестроения, судостроения и морской техники, специализирующейся на проектировании и строительстве гражданского флота России и морских сооружений для разведки и добычи полезных ископаемых на морском шельфе. Стороны договорились, что Новикомбанк организует финансирование для реализации корпоративной программы, направленной на обеспечение роста объема производства гражданской экспортно-ориентированной продукции, конкурентоспособной на мировых рынках.

Новикомбанк также заключил соглашение о финансировании дочернего предприятия ОСК – компании "Машпромлизинг" на сумму 2 млрд. руб. АО "Машпромлизинг" – одна из ведущих компаний в сегменте лизинга морских и речных судов. Она является оператором "Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года". Благодаря финансированию Новикомбанка, "Машпромлизинг" будет выполнять контракты по поставкам произведенных на предприятиях ОСК судов.

Еще одно соглашение о предоставлении банковских гарантий на сумму 4,5 млрд. руб. позволит реализовать проект по строительству многофункциональных аварийно-спасательных судов ледового класса.

Новикомбанк также поддержит проект Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) по производству корабельных газотурбинных двигателей.

"Участие Новикомбанка в МВМС-2021 было очень продуктивным, мы подписали важные соглашения с компаниями – лидерами российского судостроения. Банк ориентирован на поддержку инновационного потенциала стратегически важных отраслей промышленности. Поэтому мы финансируем научные институты и конструкторские центры. Новикомбанк поддерживает инвестиционные проекты и помогает своевременно обеспечивать отечественные компании ледоколами, транспортными, научно-исследовательскими судами и морской техникой. В ходе военно-морского салона были представлены новейшие разработки в сфере судового машиностроения и морского приборостроения – все это действительно впечатляет и подтверждает, что отрасль развивается опережающими темпами", – отметила председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Новикомбанка.