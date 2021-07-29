Если деятельность компании связана с производством, транспортировкой, сельским хозяйством, проведением строительных или дорожных работ, важно своевременно обновлять парк техники, приобретать оборудование и модернизировать различные этапы работ.

Практически в каждой сфере деятельности фирме может потребоваться использование собственного автотранспорта, как легкового, так и грузового. Наличие собственной недвижимости также позволит вывести деятельность организации на новый уровень.

Такие покупки требуют больших финансовых вложений, которые не всегда доступны, особенно для представителей малого и среднего бизнеса.

Покупка автотранспорта, оборудования, техники и недвижимости в лизинг в Магнитогорске – оптимальный способ развития бизнеса без крупных единовременных затрат. В данном случае достаточно внести всего от 5% стоимости. Остальная сумма будет распределена по персональному графику на срок до 60 месяцев.

Лизинг вместо кредита: выбор привыкших получать выгоду владельцев бизнеса

Лизинг в Магнитогорске https://magn.urall.ru/ является отличной альтернативой кредиту. Воспользоваться предложением могут предприниматели и юридические лица, стаж которых превышает один год.

Выбирая покупку автотранспорта в лизинг в Магнитогорске, клиенты могут рассчитывать на:

- рассмотрение заявки в кратчайшие сроки;

- минимальный пакет документов, а значит, отсутствие необходимости тратить время на сбор нужных бумаг;

- персональный график платежей, который составляется с учетом специфики бизнеса;

- возможность возместить НДС и оптимизировать налог на прибыль.

Чтобы покупка была действительно выгодной, важно выбрать надежного партнера, который предложит интересные условия сотрудничества.

«Ураллизинг»: компания, которую рекомендуют партнерам

Компания «Ураллизинг» была основана в 2000 году. За время работы были открыты представительства в двадцати городах. География постоянно расширяется.

Команда «Ураллизинг» – это специалисты с профильным образованием, которым интересно отслеживать изменения в законодательстве и предлагать каждому клиенту лучшие решения для развития бизнеса. Компания входит в ТОП-5 фирм, которые осуществляют услуги в сфере лизинга.

Помимо стандартных предложений, клиенты «Ураллизинга» могут воспользоваться специальными тарифами и акциями. Это дает возможность сэкономить деньги и время без потери качества.

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Специалисты компании «Ураллизинг» помогут подобрать транспортное средство, оборудование, спецтехнику и недвижимость на основании заявленных параметров. Чтобы получить консультацию и начать сотрудничество, достаточно связаться с консультантом по телефону или воспользоваться формой обратной связи на сайте.

В «Ураллизинг» знают, что нужно сделать для развития бизнеса и готовы предложить интересное решение для представителей разных отраслей.