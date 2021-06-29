Истребитель шестого поколения США будет соответствовать требованиям и азиатского, и европейского ТВД.

По сообщениям некоторых зарубежных источников, появились некоторые подробности относительно истребителя шестого поколения, разрабатываемого для ВВС США. Утверждается, что этот самолет будет соответствовать требованиям операций на театрах военных действий (ТВД) как в Европе, так и в Восточной Азии. Ожидается, что производство самолета начнется в середине-конце 2020-х годов, а демонстратор технологий уже полетел (сообщение от сентября 2020 года). В настоящее время считается, что в гонке за разработку первого в мире истребителя с возможностями шестого поколения участвуют США и Китай. Россия разрабатывает перехватчик шестого поколения по программе МиГ-41 и тестирует интеграцию технологий шестого поколения на своем истребителе пятого поколения Су-57.

Истребитель Су-57 ВВС России

Некоторые официальные лица в США полагают, что существует значительная вероятность выхода в лидеры Китая. Поскольку в мире только эти две страны используют истребители пятого поколения собственной разработки в составе штатных эскадрилий (ВВС России имеют только один Су-57, и к концу 2021 года их будет пять, что не составит даже половины небольшой эскадрильи). Вместе с тем, как в период холодной войны передовые американские истребители (такие как F-15) были адаптированы к потребностям европейского ТВД, так и нынешний ведущий американский истребитель F-22 «Раптор» (Raptor) также создавался с учетом боевых действий в Европе. Подъем же Китая, как одной из двух ведущих военных держав мира, и превращение Восточной Азии в центр мировой экономики заставили США уделять гораздо больше внимания требованиям Тихоокеанского ТВД для своего будущего поколения самолетов.

Истребитель F-22 «Раптор» ВВС США

Основное различие между восточно-азиатским и европейским ТВД заключается в расстояниях. При этом, первый гораздо более обширен и заставляет военных уделять гораздо больше внимания военно-морской и воздушной войне из-за морей и океанов, разделяющих крупные державы. Современные топовые американские истребители (F-22, F-15EX, F-35 и F-18E) имеют дальность и выносливость, которые плохо подходят для действий на этом ТВД. В вероятных конфликтах против двух основных противников Запада в Восточной Азии, Китая или Северной Кореи, все они, в значительной степени, полагаются на дозаправку в воздухе. Это создает уязвимость (опасность того, что дорогостоящие и незащищенные танкеры могут быть сбиты), а также дополнительные материально-техническое расходы для воздушных операций в регионе. Ожидается, что американский истребитель шестого поколения преодолеет эту проблему, обладая гораздо большей выносливостью за счет комбинации более эффективных двигателей и большего запаса топлива.

Остается неясным, будет ли новый истребитель выпускаться в отдельных вариантах для ближних и дальних миссий, или он будет иметь модульную конструкцию, позволяющую разместить больше топливных баков внутри корпуса, возможно за счет некоторого снижения запаса вооружения. Последнее позволит избежать логистических сложностей, связанных с двумя отдельными моделями самолета, и позволит производственным линиям лучше использовать эффект масштабирования, а также обеспечит возможность перемещения истребителей между двумя ТВД по мере необходимости. Сообщается, что новый самолет будет нести больше ракет класса "воздух-воздух", чем F-22, у которого развернуто только шесть, и, вероятно, будет нести новую ракету "воздух-воздух" AIM-260, которая, как ожидается, устранит разрыв в характеристиках с последними поколениями ракет китайского производства.

Истребитель J-20 ВВС Китая

В свою очередь, как только истребители шестого поколения будут приняты на вооружение в достаточно большом количестве, F-22 должен быть выведен из состава ВВС США и списан. Такое решение объясняется проблемами, сопутствующими программе «Раптора». В частности, через четыре года после вступления истребителя в строй чрезмерные потребности в обслуживании вызвали отказ от 75 процентов запланированных заказов самолетов и производственных линий.

Ожидается также, что истребитель шестого поколения, пришедший на смену F-22, позволит развертывать оружие класса «воздух-земля», чего «Раптор» делать не может, но могут более новые истребители четвертого поколения, например, F-15EX. В конечном итоге ожидается, что истребитель следующего поколения будет построен с учетом противодействия китайскому J-20 и российскому Су-57, которые во многих отношениях оцениваются, как более продвинутые, чем гораздо более старый F-22. Так, J-20, в отличие от F-22, остается в производстве и продолжает подвергаться значительным модернизациям, причем в 2020 году начался выпуск новой версии J-20B.

По материалам ресурса militarywatchmagazine.com