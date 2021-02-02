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Истребители-перехватчики МиГ: история продолжается

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Истребители-перехватчики МиГ: история продолжается
Истребители-перехватчики МиГ: история продолжается.
Источник изображения: invoen.ru

Со ссылкой на национальное информационное агентство зарубежные источники сообщают о начале в России научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по проекту истребителя-перехватчика дальнего действия. Проект проходит под шифром  ПАК ДП, или перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата. Как упоминается на сайте Госкорпорации «Ростех» самолет под индексом МиГ-41 находятся «в стадии разработки». Предполагается, что новые МиГ-41 заменят находящиеся на вооружении с 1981 года дальние истребители-перехватчики МиГ-31.

Перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата


Как утверждают те же источники, имеющиеся в составе ВКС России 114 истребителей МиГ-31 намечено модернизировать. В соответствии с контрактом, подписанным между ВКС РФ и «Объединенной авиастроительной корпорацией» весь комплекс работ планируется завершить к 2023 году.

Новая версия истребителя-перехватчика получит обозначения МиГ-31БМ. Обнародованы некоторые характеристики новой машины: скорость до 3000 км/ч, практический потолок 21 000 м, дальность обнаружения цели более 300 км. Версия БМ получит потенциал, выходящий за рамки обычного перехватчика. В частности, возможность выполнения функций командного пункта и развертывание гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

По оценкам специалистов, ресурс построенного более 30 лет назад полностью титанового планера МиГ-31 практически неисчерпаем. С учетом обновленного оборудования и вооружения МиГ-31БМ сможет служить до тех пор, пока в 2030 году не появится более современная замена, такая как истребитель-перехватчик МиГ-41.

По материалам ресурса euro-sd.com

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Страны
Россия
Продукция
Кинжал БР
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
ОАК
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Проекты
ГЗЛА
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