Глава СВР перечислил составляющие алгоритма, выработанного Россией в ответ на внешнее давление

МОСКВА, 24 июн - РИА Новости. Россия уже привыкла быть объектом нападок с Запада, но у нее выработан надежный ответ на внешнее давление - консолидация общества, усиление своего оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

"России не привыкать быть объектом западных нападок. За свою более чем тысячелетнюю историю наша страна, народ России выработали надежный алгоритм ответа на подобное внешнее давление. Это консолидация общества, повышение национального оборонного потенциала, укрепление экономической, финансовой и технологической самодостаточности", - отметил Нарышкин, выступая в четверг на Московской международной конференции по безопасности.