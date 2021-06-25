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Спутник Sentinel-2 заснял нарушение британским Defender российской границы

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Источник изображения: Изображение: @Gerjon_

Нарушение британским эсминцем Defender российской границы вблизи полуострова Крым показали из космоса. Соответствующий снимок, полученный европейским спутником дистанционного зондирования Земли Sentinel-2, продемонстрировал в Twitter пользователь Gerjon_.

Согласно спутниковому снимку, Defender приблизился к побережью Крыма на расстояние менее 20 километров.


На фотографии заметны, в частности, британский эсминец, а также, вероятно, российские корабли.

«Известия», ссылаясь на источники в Минобороны России, пишут, что для сброса четырех осколочно-фугасных бомб ОФАБ-250 по курсу движения эсминца Defender модернизированный бомбардировщик Су-24М из 43-го отдельного морского штурмового полка Черноморского флота России использовал прицел СВП-24 «Гефест».

Соответствующий инцидент произошел 23 июня.

В ноябре 2020 года блог Covert Shores опубликовал спутниковые снимки, «искаженные» российскими радарами.

В июле того же года Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный в том же месяце в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат».

В марте 2017 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала использующая украинский маршевый двигатель РД-843 легкая ракета Vega со спутником Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Еврокомиссии.

Космический аппарат Sentinel-2A запущен в июне 2015 года.


Иван Потапов

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