Войти
Lenta.ru

Спутник Sentinel-2 заснял запуск российского «Кинжала»

843
0
0
Ракетный пуск
Европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный 23 июля в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск».
Источник изображения: @FrankBottema

Европейский спутник Sentinel-2 заснял ракетный пуск, произведенный 23 июля в Баренцевом море большим противолодочным кораблем «Североморск» проекта 1155 «Фрегат», пишет Forbes.

Американское издание отмечает, что данный корабль оснащен всепогодным зенитно-ракетным комплексом морского базирования «Кинжал», с которого могли запускаться одна или несколько ракет.

Согласно Forbes, один из спутников Sentinel-2, находящийся на высоте около 800 километров над поверхностью Земли, случайно заснял данное событие.

Издание пишет, что на спутниковых снимках, появившихся в тот же день, также была замечена всплывшая российская атомная субмарина, вероятно, БС-64 «Подмосковье» проекта 667БДРМ «Дельфин».

В марте 2017 года с космодрома Куру во Французской Гвиане стартовала использующая украинский маршевый двигатель РД-843 легкая ракета Vega со спутником Sentinel-2B программы Copernicus, реализуемой Европейским космическим агентством по инициативе Еврокомиссии.

Космический аппарат Sentinel-2A был запущен в июне 2015 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Гвиана
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
Кинжал БР
Компании
ESA (ЕКА)
Проекты
667
667БДРМ Дельфин
Евросоюз
пр. 1155
Похожие новости
25.12.2013
Возвращение в мировой океан
23.03.2011
Проблема выбора: модернизация, или новая техника
16.03.2011
И приобретать новое, и модернизировать имеющееся
11.11.2008
Авиакосмическая интеграция
09.11.2006
Бюджет Роскосмоса в 2006 году составит около 1 млрд долларов - Перминов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 29.07 22:47
  • 1
Стенд для супердвигателя: Россия готовит испытательный комплекс для ПД-35
  • 29.07 22:03
  • 91
Пожар на гигантском корабле обнажил признаки распада ВМС США
  • 29.07 22:00
  • 32
Корабли Северного флота отстрелялись «Кинжалами»
  • 29.07 20:45
  • 9
Рогозин обвинил США в создании помех для РФ на рынке пусковых услуг
  • 29.07 20:00
  • 5
Почему маневренность не главное для истребителя нового поколения - объяснил конструктор китайского J-20
  • 29.07 18:59
  • 2
Аналог "Бумеранга": новую модификацию колесного танка создали в Китае
  • 29.07 15:38
  • 40
Свой «спецназ» появится у войск ПВО
  • 29.07 15:36
  • 2
Польша опасается размещать близко к российской границе закупленные в США F-35
  • 29.07 15:26
  • 1
Air & Space (США): секретная миссия старого МиГа
  • 29.07 14:54
  • 5
Расстрел Ираном макета авианосца показали на видео
  • 29.07 14:45
  • 6
Великобритания «показала» истребитель «следующего» поколения
  • 29.07 13:26
  • 2
Плавающий вариант бронированной "Стрелы" рассекретят на "Армии-2020"
  • 29.07 11:37
  • 9
"Запад повторить не сможет": каким будет новый российский перехватчик
  • 29.07 11:36
  • 45
Министерство финансов предлагает сократить финансирование Государственной программы вооружений
  • 29.07 11:02
  • 2
Роботов задействуют в строительстве российской базы на Луне