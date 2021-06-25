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Дмитрий Пантус: ежегодно Беларусь поставляет в Россию военную продукцию на сумму 250-300 млн. долларов

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Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии
Концерт в честь Дня единения народов России и Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Андрей Александров

ЦАМТО, 24 июня. Ежегодно Беларусь поставляет в Россию военную продукцию на сумму 250-300 млн. долл. Об этом, как передает агентство БЕЛТА, заявил 23 июня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Дмитрий Пантус в рамках выставки MILEX-2021.

"На сегодняшний момент, так исторически сложилось, ориентировочно порядка 250-300 млн. долл. – это эквивалент практически постоянных ежегодных поставок в интересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации со стороны Республики Беларусь. Наши предприятия на не совсем равных условиях участвуют в гособоронзаказе России. Однако достаточно широкая номенклатура деталей, узлов, средств подвижности поставляется российским оборонным предприятиям. Надеюсь, что номенклатура будет расширяться", – цитирует БЕЛТА Дмитрия Пантуса.

"Мы открыты для сотрудничества, – добавил он. – В рамках работы MILEX-2021 Министерство обороны Беларуси планирует подписать новые контракты на поставку продукции".

"Мы будем стараться делать так, чтобы наша работа на рынке, третьих стран в том числе, была скоординирована с Российской Федерацией. Мы ремонтируем, модернизируем самолеты, авиатехнику советского и российского производства, поэтому эти действия стараемся координировать и проводим совместную работу. Это взаимодействие будет продолжено, тем более с учетом давления коллективного Запада на Беларусь и Россию", – подчеркнул председатель ГВПК.

Как отмечает БЕЛТА, Дмитрий Пантус напомнил, что за последний год на базе 558-го Авиаремонтного завода в Барановичах был проведен капитальный ремонт самолетов МиГ-29. "Этот проект мы реализовывали совместно с нашими российскими партнерами. Весной мы отгрузили четыре самолета. В июне состоялась официальная передача Вооруженным Силам Сербии данных самолетов, проведены их летные испытания. Мы получили от сербской стороны очень положительную оценку", – констатировал он.

Кроме того, в интересах Болгарии были отремонтированы с модернизацией в полном объеме восемь самолетов Су-25. "Мы получили высокую оценку данной работы", – сказал руководитель ГВПК РБ.

На выставке MILEX-2021 представлено более 300 образцов новейших видов вооружений, военной и специальной техники от Беларуси, 177 из них – впервые, а 88 – модернизированные образцы, передает БЕЛТА.

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