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Интерфакс-АВН

Двустороннее сотрудничество в сфере совместных мероприятий и ВТС обсудили Шойгу и глава Минобороны Казахстана

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Су-30СМ ВВС Казахстана
Су-30СМ ВВС Казахстана.
Источник изображения: vpk-news.ru

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбеев в ходе встречи в четверг в рамках Московской конференции по международной безопасности военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, сообщил министр обороны Казахстана.

"Мы провели двустороннюю встречу с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу, обсудили актуальность вопросов двустороннего сотрудничества в сфере совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, проведения совместных учений, сотрудничества в военно-технической сфере", - сообщил Ермекбеев.

Также, по его словам, министры затронули "некоторые вопросы международной обстановки, в том числе ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе".

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Страны
Афганистан
Казахстан
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
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