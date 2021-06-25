Двустороннее сотрудничество в сфере совместных мероприятий и ВТС обсудили Шойгу и глава Минобороны Казахстана

Москва. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Министры обороны России и Казахстана Сергей Шойгу и Нурлан Ермекбеев в ходе встречи в четверг в рамках Московской конференции по международной безопасности военное и военно-техническое сотрудничество двух стран, сообщил министр обороны Казахстана.

"Мы провели двустороннюю встречу с министром обороны Российской Федерации, генералом армии Сергеем Кужугетовичем Шойгу, обсудили актуальность вопросов двустороннего сотрудничества в сфере совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки, проведения совместных учений, сотрудничества в военно-технической сфере", - сообщил Ермекбеев.

Также, по его словам, министры затронули "некоторые вопросы международной обстановки, в том числе ситуацию в Афганистане и меры по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе".