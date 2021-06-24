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Интерфакс-АВН

Россия настроена на продолжение военного сотрудничества с Суданом - Шойгу

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Российский боевой корабль "Адмирал Григорович"
Российский боевой корабль "Адмирал Григорович" в Порт-Судане, марта 2021 года.
Источник изображения: Ибрагим Ишак/РИА "Новости"

Москва. 23 июня. ИНТЕРФАКС - Россия ценит достигнутый уровень военного сотрудничества с Суданом, настроена на продолжение контактов по всем вопросам, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с главой военного ведомства республики Ясином Ибрагимом.

"Сегодня у нас есть возможность обсудить актуальные вопросы российско-суданского военного сотрудничества. Мы ценим достигнутый уровень нашего сотрудничества. Настроены на продолжение контактов по всем вопросам", - сказал Шойгу.

Он поблагодарил коллегу за участие в Московской конференции по международной безопасности.

В свою очередь Ибрагим отметил, что накануне военная делегация Судана посетила подмосковную Кубинку, где ознакомилась с мемориалом "Дорога памяти", где "совершили 1418 шагов к победе".

"Всё было замечательно. Ещё были на выставке. Всё было организовано на высоком уровне. Благодарим вас за высокую организацию этого мероприятия", - сказал Ибрагим, отметив что "есть три вопроса, которые хотелось бы обсудить".

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля.

В начале июня начальник генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашения с РФ по военно-морской базе.

"Мы находимся в процессе пересмотра договора, подписанного между бывшим правительством Судана и Россией по российскому военному проекту на побережье Красного моря в Судане", - заявил он.

По его словам, так как данное соглашение было подписано при прежнем режиме и "не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров", то у Судана "есть возможность для внесения поправок и изменений" с учетом интересов страны.

"Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении, и об этом шла речь на последних переговорах (с российской стороной)", - отметил Мохаммед Осман аль-Хусейн.

4 июня замглавы МИД РФ Михаил Богданов сообщил "Интерфаксу", что посольство РФ в Хартуме получило разъяснения суданской стороны относительно намерения пересмотреть решение по созданию пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в этой стране.

По его словам, Судан не отозвал свою подпись под соглашением о создании в этой стране пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота РФ, поэтому остается поле для компромисса.

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