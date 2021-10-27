Эксперт не считает переворот в Судане помехой для создания российской военной базы

Военный объект в Судане позволит кораблям ВМФ дольше находиться вдали от родных берегов. Фото с сайта Министерства обороны РФ.

Москва. 26 октября. ИНТЕРФАКС - Военный переворот в Судане, вероятно, не скажется на планах создания в этой стране базы Военно-морского флота России, заявил "Интерфаксу" во вторник российский эксперт по региону Алексей Малашенко.

"Думаю, что переворот на эти планы особо не повлияет, и российская база в Судане будет создана", - сказал Малашенко, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) Российской академии наук (РАН).

Суданские военные в ночь на понедельник задержали ряд министров переходного правительства, в том числе временного премьер-министра Абдаллу Хамдока. Генерал суданской армии Абрель Фаттах аль-Бурхан заявил о введении в стране режима чрезвычайного положения, роспуске кабинета министров.

"Насколько я понимаю, Бурхан (суданский генерал Абрель Фаттах аль-Бурхан) любит многовекторность. Для него многовекторность будет выглядеть так - и вашим, и нашим. И Западу, и Востоку. Предполагаю, что он будет особенно поддерживать отношения с мусульманским миром. Если Россия будет придерживаться, как сейчас, достаточно взвешенной позиции, то российской базе в Судане быть", - сказал Малашенко.

"Российская военная база выгодна Судану экономически. Это деньги. Это чуть меньше безработицы. На Судан могут начать давить американцы, но Бурхан очень независимый человек, который, видимо, пользуется авторитетом в суданской армии. Не думаю, что нас ждут очень близкие отношения, но полагаю, что планы по базе будут реализованы. Да и военным обычно проще договориться", - сказал Малашенко.

Международная "тройка" - США, Великобритания и Норвегия - обеспокоена ситуацией в Судане и призывает военных освободить представителей гражданского правительства, говорится в заявлении госдепартамента США.

Накануне ЕС и ООН осудили действия военных в Судане.

Суданцы должны сами решать свои внутренние проблемы, без вмешательства извне, Москва будет уважать выбор этого народа и оказывать ему необходимое содействие, заявила в понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщал "Интерфакс", в Госдуме на рассмотрении находится законопроект о ратификации соглашения о строительстве базы ВМФ России в Судане. Как ожидается, он может быть рассмотрен палатой парламента в ноябре.

В декабре 2020 года стало известно, что Россия и Судан подписали соглашение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ России. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соглашении отмечалось, что максимальная численность российских военнослужащих в составе пункта ВМФ в Судане не будет превышать 300 человек. Документ предполагает, что в пункте ВМФ РФ в Судане одновременно могут находиться максимально четыре российских корабля, включая корабли с ядерной энергетической установкой. Россия может использовать воздушное пространство Судана.

В документе говорилось, что Россия на безвозмездной основе окажет содействие в осуществлении противовоздушной обороны военно-морской базы города Порт-Судан, развитии инфраструктуры этой базы и развитии вооруженных сил Судана.

В начале июня 2021 года начальник Генштаба Судана Мохаммед Осман аль-Хусейн сообщил о намерении страны пересмотреть соглашение с РФ о военно-морской базе.

По его словам, так как соглашение было подписано при прежнем режиме и не было ратифицировано законодательным органом, как того требует процедура одобрения международных договоров, у Судана есть возможность для внесения поправок и изменений с учетом интересов страны. "Поэтому мы пересматриваем его, чтобы определить интересы Судана в этом соглашении", - отметил тогда суданский военачальник.

Вопрос о создании ПМТО в Судане находится в работе, заявили в командовании ВМФ РФ. "Мы работаем над этим, в процессе", - сообщил "Интерфаксу" 23 июня заместитель главнокомандующего ВМФ РФ Владимир Касатонов.

В сентябре замглавы МИД Михаил Богданов заявил "Интерфаксу", что переговоры о создании российской военной базы в Порт-Судане продолжаются по линии военных.

В Порт-Судан заходили российские боевые корабли. В частности, в конце февраля - фрегат "Адмирал Григорович" Черноморского флота, в марте - корвет "Стойкий" и танкер "Кола" Балтийского флота, в апреле - разведывательный корабль Черноморского флота "Иван Хурс".

Россия расширит присутствие Военно-морского флота за счет создания базы в Судане, заявил в ноябре 2020 года "Интерфаксу" бывший командующий Черноморским флотом РФ Владимир Комоедов. По его словам, у России появится еще один пункт базирования флота за рубежом на фоне "господства США и НАТО в Атлантике, Тихом и Индийском океанах в воздухе, на воде и под водой".

Комоедов тогда назвал Красное море важным для российского военного присутствия регионом. "У России там есть интересы. Это Африка и Аравийский полуостров. Это выход в Индийский океан, а также выход через Суэцкий канал и Средиземное море в Атлантику, - заявил адмирал. - В Судане нам не надо держать большие силы. Там достаточно будет иметь пункт маневренного базирования и материально-технического обеспечения".

Пункт ВМФ РФ в Судане может быть создан за три-четыре месяца, заявил"Интерфаксу" в прошлом ноябре бывший начальник главного штаба ВМФ РФ Виктор Кравченко.

В настоящее время у России есть военно-морская база за рубежом в сирийском порту Тартус.

30 сентября прошлого года министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что военно-морская база в Тартусе способна принимать десятки боевых кораблей. "Все стоянки судов оборудованы системами жизнеобеспечения, площадками разгрузки, ремонтным комплексом для обслуживания и малого ремонта кораблей и судов", - заявил тогда министр обороны РФ.