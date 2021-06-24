В США заявили о «необычной демонстрации силы» Россией

Корабли Военно-морского флота (ВМФ) России в ходе недавних учений приблизились к Гавайям всего на 43-63 километра, что является «чрезвычайно необычной демонстрацией силы» Россией, пишет американское издание The Drive.

«Российские корабли следуют транзитом на запад и находятся вне зоны операций [американских военных] на Гавайях», — сказал капитан Военно-морских сил (ВМС) США Майк Кафка.

По его словам, американская сторона «действует в соответствии с международным правом и ожидает того же от России».

Кафка добавил, что США отслеживают все действия в регионе, в частности, при помощи надводных кораблей и патрульных самолетов.

Таким образом в The Drive прокомментировали учения боевых кораблей Тихоокеанского флота России, впервые в современной истории страны проводимые в центральной части Тихого океана. В мероприятии было задействовано до 20 боевых кораблей (ракетный крейсер «Варяг», фрегат «Маршал Шапошников», корветы «Алдар Цыденжапов», «Совершенный» и «Громкий») и подводная лодка, а также 20 летательных аппаратов, включая противолодочные самолеты Ту-142М3 и Ил-38, истребители-перехватчики МиГ-31БМ, самолет-заправщик Ил-78 и палубные вертолеты Ка-27. Среди задач, которые решались российской стороной, значились, в частности, уничтожение АУГ противника и удар крылатыми ракетами по его наземным объектам.

В июне в публикации The Drive утверждалось, что учения России в Тихом океане недалеко от Гавайев, в ходе которых отрабатывалось уничтожение авианосной ударной группы (АУГ) противника, является «сигналом тревоги» и «беспрецедентной угрозой» для США.

В том же месяце издание 19FortyFive допустило, что российский средний разведывательный корабль ССВ-535 «Карелия» занимался шпионажем в районе Гавайских островов.

Иван Потапов