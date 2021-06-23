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Naked Science

Российские инженеры сформировали облик перспективной атомной мини-субмарины «Горгона»

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Источник изображения: naked-science.ru

Россия может в будущем получить многоцелевую атомную мини-субмарину «Горгона», а также малую неатомную лодку «Сервал». Их облик уже сформировали.

Работы над перспективной многоцелевой малой субмариной ведут специалисты конструкторского бюро «Малахит». Разработку осуществляют в инициативном порядке.

Помимо «Горгоны», инженеры проработали техническое предложение и определили облик неатомной подводной лодки «Сервал», имеющей воздухонезависимую энергетическую установку.

Ранее в конструкторском бюро разработали малую субмарину проекта 865 «Пиранья». На ее борту можно было разместить до шести водолазов. Всего построили две такие субмарины: МС-520 и МС-521. Первая вступила в строй в 1988 году.

В 1999-м обе лодки досрочно вывели из состава флота. Среди факторов, которые привели к досрочному выводу субмарин из боевого состава, были нехватка средств и трудности эксплуатации.

В мае в строй вступила самая совершенная российская атомная многоцелевая субмарина — К-561 «Казань» модернизированного проекта 885М. На недавно представленных фото можно рассмотреть внутреннее устройство подлодки.

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Страны
Россия
Продукция
Казань АПЛ
Проекты
865 Пиранья
885 Ясень
Piranha
ВНЭУ
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