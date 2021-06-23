Видео: израильтяне уничтожили БПЛА сверхмощным лазером воздушного базирования

Израильтяне провели серию испытаний мощной лазерной системы, установленной на самолет. С ее помощью удалось уничтожить беспилотники.

Министерство обороны Израиля продемонстрировало использование лазера воздушного базирования для поражения беспилотных летательных аппаратов. В рамках проекта лазер от Elbit Systems установили на борт самолета Cessna 208B Grand Caravan.

На видео, предоставленном Минобороны, лазерная установка отслеживает БПЛА и ведет по нему огонь. Через некоторое время беспилотник выходит из строя. «Управление исследований и разработок Министерства обороны совместно с концерном Elbit Systems и ВВС Израиля успешно осуществило перехват нескольких БПЛА с использованием бортовой системы высокомощного лазерного оружия (HPL-WS). Перехват осуществлялся на различных дальностях и высотах полета», — говорится в заявлении израильской стороны.

Interception tests successfully completed employing airborne High-Power Laser Weapon System. The system successfully intercepted UAVs mid-air, at various ranges & altitudes, making Israel among the first countries to demonstrate this capability. @IAFsite Video: @Israel_MOD (1/2) pic.twitter.com/pfYDXfuIKL - Elbit Systems (@ElbitSystemsLtd) June 21, 2021

Испытание лазера от Elbit Systems / ©Elbit Systems

Испытания включали ряд сценариев, лазер поражал цели на расстоянии свыше одного километра. По данным израильского Минобороны, перехват БПЛА с помощью лазеров имеет ряд преимуществ, таких как низкая стоимость, способность поражать аппараты на больших высотах и расстояниях, а также «защищать обширные территории».

Испытание лазера от Elbit Systems Источник изображения: Elbit Systems

Тем не менее этот способ рассматривают как дополнение к уже существующим оборонительным системам, таким как знаменитая тактическая система противоракетной обороны «Железный купол», предназначенная для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полета от четырех до 70 километров.

Испытание лазера от Elbit Systems Источник изображения: Elbit Systems

Не только Израиль разрабатывает лазеры для использования с борта самолетов. Научно-исследовательская лаборатория Военно-воздушных сил США работает над комплексом Self-Protect High Energy Laser Demonstrator (SHiELD), предназначенным для защиты крылатых машин от атак. Предполагается, что перспективная лазерная система позволит эффективно поражать вражеские ракеты.

В прошлом году американцы протестировали самолет Model 401, получивший обозначение Son of Ares, с контейнером неизвестного предназначения. По мнению специалистов, речь может идти об испытаниях оборудования для лазерной установки. Первый полет необычная машина выполнила еще в 2017 году.

В 2000-х Boeing и Агентство по противоракетной обороне США активно работали с испытательным стендом Airborne Laser — модифицированным самолетом 747-400, получившим обозначение YAL-1. Программу, созданную для изучения возможности использования лазеров для уничтожения баллистических и крылатых ракет, отменили в 2011-м.