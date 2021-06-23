Власти США устранят проблемы с бюрократией в коммерческой космической отрасли в Калифорнии

Соответствующее соглашение между Федеральным авиационным управлением и Военно-воздушным министерством признает общие стандарты для запусков и входа в атмосферу космических аппаратов на космодроме на мысе Канаверал и на базе ВВС США Ванденберг

ТАСС, 21 июня. Федеральное авиационное управление (ФАУ) США и Военно-воздушное министерство США подписали соглашение, направленное на устранение бюрократических проволочек при осуществлении коммерческой космической деятельности на полигонах в Калифорнии. Об этом сообщается в понедельник в пресс-релизе, опубликованном на сайте ФАУ.

"Это соглашение поможет процветающей коммерческой космической отрасли в США расти еще быстрее и продолжать лидировать в мире в области безопасности и инноваций", - сказал глава авиарегулятора Стив Диксон. Соглашение признает общие стандарты для запусков и входа в атмосферу космических аппаратов на космодроме на мысе Канаверал и на базе ВВС США Ванденберг. Кроме того, соглашение устраняет повторяющие друг друга процессы и разрешения в коммерческой космической отрасти.

Согласно соглашению, ФАУ будет принимать правила наземной безопасности Военно-воздушного министерства США до тех пор, пока они соответствуют требованиям авиарегулятора. Министерство будет принимать решение о лицензировании ФАУ и в большинстве случаев не станет предъявлять собственные требования к полетной части запуска или входа в атмосферу.

За 2020 год Федеральное авиационное управление лицензировало 39 коммерческих запусков, что стало наибольшим числом за всю историю агентства. 24 из них прошли на полигонах ВВС США в Калифорнии.