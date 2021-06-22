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РИА Новости

Абитуриенты в 2021 году будут поступать в военные учебные заведения, не покидая свои регионы

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Занятие на военном факультете ВУЗа
Занятие на военном факультете ВУЗа.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Венявский

МОСКВА, 21 июн – РИА Новости. Абитуриенты в 2021 году будут поступать в высшие военные учебные заведения, не покидая свои регионы проживания - туда отправятся специальные выездные комиссии, сообщили журналистам в понедельник в Минобороны России.

"В этом году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой набор в высшие военные учебные заведения Минобороны России будет проведен в регионах проживания абитуриентов. В регионы страны отправятся специальные выездные группы от всех высших военных учебных заведений, которые проведут отбор кандидатов на базе военных комиссариатов всех регионов России", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в министерстве, в выездные группы войдут представители вузов, психологи и специалисты по физической подготовке под общим руководством заместителей образовательных организаций или начальников кафедр. Молодым людям и девушкам, решившим поступить в высшее военное учебное заведение, следует обратиться в военный комиссариат по месту регистрации.

Выездные комиссии будут работать в регионах с 1 по 20 июля, рассказали в военном ведомстве. Каждая группа будет отбирать кандидатов для поступления во все 35 высших военных учебных заведения Минобороны.

"Приемные комиссии вузов, опираясь на результаты работы выездных групп, результаты ЕГЭ кандидатов и индивидуальные достижения абитуриентов, проведут окончательный профессиональный отбор", - добавили в министерстве.

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